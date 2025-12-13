„Das leichteste Spiel der Saison“ – Bergfried ohne Druck zu Südwest

Bergfried vor Mammutaufgabe – Südwest will perfekte Hinrunde veredeln

DJK Südwest Köln dominiert die Frauen-Mittelrheinliga seit Wochen – ungeschlagen, mit 28 Punkten aus zehn Spielen und einer Tordifferenz, die ihre Überlegenheit eindrucksvoll belegt. Zum Hinrundenabschluss trifft der Spitzenreiter nun auf Aufsteiger SV Bergfried Leverkusen, der mit bislang zwei Punkten das Tabellenende ziert. Die Ausgangslage könnte also klarer kaum sein.

Besonders aussagekräftig ist die Heimbilanz der Kölnerinnen: Nur drei Gegentore in fünf Heimspielen. Bergfried hingegen hat in vier Auswärtsspielen noch keinen Sieg geholt und insgesamt erst sechs Treffer erzielt.

Bergfried-Coach Finster: „Das leichteste Spiel der Saison“

Trainer Sebastian Finster macht keinen Hehl aus der Wucht der Aufgabe, betont aber den eigenen Entwicklungsprozess über das Ergebnis: „Eine echte Mammutaufgabe – aber wir haben nichts zu verlieren. Wir gehen konsequent unseren Weg weiter: Konstanz in der Entwicklung steht über allem, Punkte sind für uns – blöd gesagt – zweitrangig.“

Schon gegen Merl habe sein Team gezeigt, dass es selbst gegen deutlich erfahrenere Gegner lange mithalten kann. „Dort sind wir erst spät auseinandergebrochen, weil wir am Ende komplett aufgemacht haben, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen.“ Diese Haltung, erklärt der 42-Jährige, wolle man nun mit nach Köln nehmen.

Dass Südwest derzeit vermutlich „die spielstärkste Mannschaft der Verbandsliga“ stellt, sei unstrittig. Doch Finster stellt klar, dass er mit seinem Team nicht anreisen wird, um sich zu verstecken: „Wir wollen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung so lange wie möglich dagegenhalten, so lange wie möglich ärgern – und am Ende schauen, was dabei herauskommt.“

Es klingt wie die perfekte Außenseiterstrategie: mutig, aber realistisch. „Wenn etwas Zählbares drin ist: super. Wenn nicht, ist uns auch nicht bange.“ Denn, so Finster abschließend: „Für einen Tabellenletzten gegen den Ersten ist es das leichteste Spiel der Saison.“

Für Südwest ist das Ziel klar: Die perfekte Hinrunde soll stehen. Neun Siege, ein Remis, keine Niederlage – das Team hat die Liga bislang in beeindruckender Konstanz angeführt. Mit einem weiteren Sieg würde man die ohnehin schon sichere Herbstmeisterschaft ohne Makel vollenden.