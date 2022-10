Das Lehrgeld darf gerne ausgehen Während in Zeiten von Energiekrise und Inflation Geld immer knapper wird, wünscht sich der Aufsteiger von der LSG 80 Oberheldrungen, dass das Lehrgeld-Portemonnaie langsam leer wird.

Lehrgeld gezahlt

Die bisherigen vier Saisonpunkte holte die LSG allesamt auf heimischen Rasen. Seit zwei Heimpartien ist der Nordthüringer Landesklasse-Neuling ungeschlagen und möchte diese Serie gegen Walschleben nun ausbauen. "Ich gehe in jedes Spiel optimistisch, weil irgendwie immer was möglich ist. Zuhause wollen wir natürlich die Heimstärke der Vorsaison weiter zeigen. Hier haben wir einige Faktoren, die uns zugute kommen und worauf die anderen Vereine sich erst einstellen müssen. Hervorheben muss ich unserer Fans, die auch Auswärtsspiele zu Heimspielen machen. Auch für unsere Unterstützer ist die Saison ein echtes Abenteuer", blickt Plischka auf die Partie am Samstag-Nachmittag.

Die Gäste aus dem Speckgürtel Erfurts haben in dieser Saison noch gar kein Spiel gewonnen. Auswärts gab es immerhin schon zwei Unentschieden. Doch langsam soll beim Vorjahres-Elften ein Sieg her. Den will aber auch Oberheldrungen verbuchen und damit die Eingewöhnungsphase in der neuen Spielklasse abschließen. "Den Unterschied merkt man in vielen Bereichen. Die Gegner haben allesamt einen überdurchschnittlichen Fitnesszustand, sind körperlich robust und haben einige Einzelspieler, die durchaus noch höher spielen könnten. Dennoch können wir mit unseren Leistungen in den ersten Spielen wirklich zufrieden sein. Das hätte ich ehrlicherweise hin und wieder deutlicher erwartet vom Ergebnis her, gerade zu Beginn der Saison, wo die Umstellung schon groß war", beschreibt der LSG-Mittelfeldspieler die Unterschiede zwischen Kreisoberliga und Landesklasse.