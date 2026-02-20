Das lange Warten auf den Kunstrasen VfL Benrath und beim SV Wersten 04 haben die feste Zusage, dass ihre Tennenplätze umgewandelt werden. Aber das verzögert sich. Der Bund hat ein neues Förderprogramm aufgelegt, aus dem auch die Stadt nun finanzielle Unterstützung beantragen will. von RP / Helmut Senf · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Die gute Nachricht vorweg: Auf den Sportanlagen beim VfL Benrath und beim SV Wersten 04 wird ein zweiter Kunstrasenplatz entstehen, wie es die Stadtverantwortlichen beiden Fußballvereinen bereits fest zugesichert haben. Die beiden Südclubs warten nämlich seit geraumer Zeit und sehnlichst auf den Baubeginn, weil durch steigende Mitgliederzahlen ein erheblicher Bedarf längst vorhanden ist. Insbesondere im Jugendbereich und bei den Mädchen und Frauen boomt es.

Folglich benötigen die Platzplaner der Clubs dringend mehr „Spielraum“, um den sportlichen Alltag mit Training und Meisterschaftsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Dank Einnahmen aus der Fußball-Europameisterschaft 2024 mit dem Spielort Düsseldorf ist die Sportstadt seinerzeit in der Lage gewesen, fünf Vereinen den Bau eines zusätzlichen Kunstrasens in Aussicht zu stellen. Der Bau eines anderen Projekts verzögert sich Doch hier nun die weniger gute Nachricht: Nach der ersten Fertigstellung eines Kunstrasenplatzes beim SV Lohausen – mit Eröffnung im September 2025 – ist der Zeitplan dieses anspruchsvollen und unter den zehn EM-Spielstädten einmaligen Projekts aktuell ins Stocken geraten – wenn auch quasi aus gutem Grund. Neue Bundesmittel können zur Realisierung in Anspruch genommen werden, wie es in einer Antwort der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion heißt. Da wäre es angesichts der Etatlage fahrlässig, diese Möglichkeit zur Finanzierung nicht in Anspruch zu nehmen, heißt es weiter.

Dirk Grüters vom Vorstand der 04er zeigt Verständnis, obwohl in Wersten mit einem Baubeginn in diesem Jahr fest gerechnet worden war. „Drei Seniorenmannschaften trainieren gleichzeitig auf unserem Hauptplatz“, beschreibt der Koordinator die gegenwärtig prekäre Situation. Zudem müssen Kinder immer wieder auf den zum Umbau vorgesehenen Aschenplatz ausweichen, was die Eltern – auch mit Verweis auf konkurrierende Clubs – deutlich monieren. Besonders ärgerlich sei, wie Grüters anmerkt, dass die Einrichtung einer zweiten Alte-Herren-Mannschaft vorerst abgesagt werden musste. „Es fehlt einfach der Platz“, begründet Grüters. Auch an den Wochenenden müsse im Liga-Alltag ständig „gepuzzelt“ und für so manche Partie auf einen zusätzlichen Wochentag ausgewichen werden. Beim VfL Benrath sieht die Lage nicht anders aus. Die Schlossstädter warten dringend darauf, dass der kaum noch zu nutzende Tennnenplatz am Eingang der Bezirkssportanlage an der Karl-Hohmann-Straße mit einem Kunstrasenbelag versehen wird und für den Spielbetrieb zur Verfügung steht, was zugleich die Wege für Spieler zu den Kabinen und für Zuschauer in einer Halbzeitpause zur VfL-Klause erheblich verkürzen würde.