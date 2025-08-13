Das lang ersehnte Harsefelder Comeback hat sportlich kein Happy End

Zwei hatte er schon vor seinem Wechsel. Dann zog er sich den dritten gleich im ersten Testspiel mit Harsefeld zu. Fünf Monate später stieg er ins Training ein und es passierte sofort wieder.

Der erst 24 Jahre alte Moritz Dodenhoff hatte seit seinem Wechsel 2021 vom Heeslinger SC zum TuS Harsefeld noch kein Spiel bestreiten können. Vier Meniskusrisse verhinderten dies.

TuS-Trainer Patrick Reis war selbst dabei, als sich Dodenhoff bei dem harmlosen Vier-gegen-Fünf-Spiel bei einem Pass vertrat. Es passierte im Juni 2022.

„Im ersten Jahr nach dem vierten Meniskusriss hatte ich gar keine Lust mehr auf Fußball“, sagt Dodenhoff. Das Knie fühlte sich nicht gut an. Er begann verstärkt mit Kraft- und Aufbautraining.

In den vergangenen zwei Saisons begleitete er die U19 des JFV A/O/B/H/H als Physiotherapeut. „Da kam dann die Lust auf Fußball langsam zurück“, sagt er.

Im Dezember 2024 begann er, wieder einmal pro Woche mitzutrainieren. Das Selbstvertrauen in sein Knie kam zurück. Also machte er auch die Saisonvorbereitung mit.

Zum Bezirksliga-Auftakt war es nun endlich so weit - doch eine späte Aktion verhinderte das perfekte Comeback.

Dodenhoff traf gegen den Deinster SV zum 1:1 nach schöner Angriffskombination inklusive Doppelpass. Die Harsefelder waren nach dem frühen Rückstand (6.) spielbestimmend, mussten aber mit dem 0:1 in die Pause gehen.

Bis kurz vor Spielende sah der TuS II wie der verdiente Sieger aus. Doch dann landete ein verunglückter Kopfball von Dodenhoff im eigenen Tor (85.) zum 2:2-Endstand. „Klar, hat er sich geärgert“, so Reis, „aber er war da nicht alleine schuld, es fehlte an der nötigen Kommunikation.“

Dodenhoff zählte auch immer zum Kader der Ersten, er soll nun erst mal Spielpraxis sammeln. „Und dann gucken wir mal“, sagt Reis. Er habe Dodenhoff vor dem Spiel gefragt, wie er sich fühle. Das Knie fühlt sich gut an.

Reis erstmals TuS-Trainer an der Seitenlinie

So wie Dodenhoff erstmals ein Pflichtspiel im TuS-Trickot absolvierte, so stand der langjährige TuS-Spieler Patrick Reis erstmals an der Seitenlinie. Er hat das Traineramt von Marcel Jacobi übernommen, der als frischgebackener Vater kürzertreten wollte.

Trotz des Remis war Reis „grundsätzlich zufrieden“. Harsefeld, in der Vorsaison starker Dritter, sei bei seinem Trainerdebüt die klar bessere Mannschaft gewesen. Es haperte allerdings an der Chancenverwertung. Reis sah drei, vier Hundertprozentige, die der TuS liegen ließ.

Reis hat als Trainerneuling eine intakte Mannschaft übernommen. Da müsse man an der Ausrichtung wenig verändern, sagt er. „Natürlich hat jeder seine eigenen Ansätze“, so Reis, er habe in der Vorbereitung etwas mehr Wert auf Kraft und Ausdauer gelegt.

Von namhaften und guten Trainern gelernt

Der 36-jährige Reis ist froh, dass Marcel Jacobi weiterhin der Mannschaft als Spieler - zurzeit aber noch angeschlagen - zur Verfügung steht. „Er ist immer dabei, hält sich aber vornehm zurück“, scherzt Reis. Jacobi lasse ihn und Co-Trainer Tobias Dehden in Ruhe arbeiten. „Wir können uns aber natürlich immer Tipps von ihm holen“, sagt Reis.

Der einstige Leistungsträger in seinen Mannschaften hat von erfahrenen und erfolgreichen Trainern gelernt. Calle Löhden trainierte ihn in der Jugend, später waren es Hartmut Mattfeldt bei A/O sowie Dennis Mandel und Julian Geils beim TuS. Alle hätten verschiedene Ansätze gehabt, so Reis. Jetzt will Reis sich selbst als Trainer profilieren.