Das Landesliga-Debüt des 1. FCW misslingt

1. FC Wülfrath – SC Velbert 0:2 (0:0). Das war ein klassischer Fehlstart für die Wülfrather in der Fußball-Landesliga. Und besonders bitter, weil der Aufsteiger während der insgesamt 95 Minuten wesentlich mehr Spielanteile hatte. Aber mit optischer Überlegenheit gewinnst du keine Fußballspiele, erst recht nicht eine Klasse höher.

FCW-Chefcoach Joscha Weber bilanzierte: „Das war ernüchternd. Heute hat die bessere Mannschaft verloren. Unser Matchplan ging weitgehend auf, wir hatten die größeren Spielanteile und das Geschehen weítgehend im Griff. Was fehlte waren Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen im letzten Drittel. Wir haben heute sicher Lehrgeld bezahlt, aber auch nur das erste Spiel verloren.“ Co-Trainer Thomas Cyrys ergänzte: „Natürlich sind wir enttäuscht, hatten uns gerade für den Start viel mehr vorgenommen. Bis zum gegnerischen Strafraum haben die Jungs das auch ordentlich gemacht. Dennoch haben wir uns einfach zu wenig wirklich klare Chancen herausgespielt.“

Beide Teams taten sich bei der Punktspielpremiere schwer. Die Nervosität drückte sich in zahlreichen Missverständnissen im Zusammenspiel aus. Da durfte im Vorfeld gerade von den Wülfrathern, die doch eine eingespielte Formation starten ließen, mehr erwartet werden. Verwunderung auch unter den FCW-Fans auf der Tribüne. Phasenweise war einfach zu wenig Bewegung im Spiel der Wülfrather. Somit fehlten Anspielstationen und Ideen, um den Abwehrriegel der grundsätzlich defensiv eingestellten, aber mit ihren Kontervorstößen oft gefährlichen Velberter zu knacken.

Deren Torhüter Joel Lanz, der seine Vorderleute oft lautstark dirigierte, verhinderte mit der Parade beim Freistoß von Florian Schikowski (27.) und dem entschlossenen Eingreifen gegen den frei vor ihm auftauchenden Gian-Luca Bühring (31.) einen Rückstand. Hatte dazu Glück, dass Beppo Raudino nach dem Zuspiel von „Saki Xiros knapp vorbei schoss (40.). Wenig später parierte FCW-Schlussmann Marvin Oberhoff reaktionsschnell per Fußabwehr gegen den freistehenden Prosper Malua-Kikangila. Torlos ging es in die Pause.

Velbert legt noch einmal nach

Nach dem Seitenwechsel gaben die Einheimischen zumindest optisch weiterhin den Ton an. Youssef El Boudihi (51.) und Bühring (62.) verpassten zwei Kopfballmöglichkeiten. Gleichwohl fehlte es Wülfrath an der letzten Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Und: Die Zeit lief dem Aufsteiger davon. Im Umkehrschluss wuchs das Selbstvertrauen der Gäste, je länger die Partie dauerte. So blockte FCW-Kapitän Maik Bleckmann im letzten Moment den Schuss von Moritz Overfeld ab (74.). Kurz darauf kratzte Keeper Oberhoff den Kopfball von Makuntima Ntuku von der Torlinie (78.).

Nur eine Minute darauf ging der eingewechselte John-Max Kowalski auf der rechten Angriffsseite gegen die schlecht gestaffelte Abwehr der Platzherren auf und davon, traf nicht nur zum 0:1, sondern die sichtlich beeindruckten Wülfrather in Mark und Bein. Bei denen handelte sich Gian-Luca Bühring nach einem Foul noch den gelb-roten Karton ein (90.), bevor erneut der flinke „Joker“ Kowalski mit seinem zweiten Treffer endgültig den Deckel draufmachte.

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Paß, Bleckmann, Corovic, Fagasinski, Schikowski, R. Köhler (81. Sami Jawad), El Boudihi, Raudino (71. Ivezic), Bühring, Xiros (66. Schäfer)