Das Kribbeln ist schon da von Olaf Wegerich · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

Trainer Björn Sörensen und der SV Todesfelde wollen unbedingt den Pokal holen. – Foto: Olaf Wegerich

Björn Sörensen ist nicht nur in dieser Woche ein viel gefragter Mann. Aber jetzt ist die Dimension eine völlig andere, denn so kurz vor dem bundesweiten Finaltag der Amateure am 23. Mai, wenn der SV Todesfelde um 11.30 Uhr im Joda-Sportpark im Finale vom SHFV-LOTTO-Pokal auf den Regionalligisten Phönix Lübeck trifft, ist der Meistertrainer von „Deathfield“ nicht nur bei den regionalen Medien, sondern auch bei der ARD oder in der Sportschau mit seiner Einschätzung ein begehrter Gesprächspartner.

Dennoch fand der 40-Jährige zwischen Beruf, Familie, Presseterminen und Training genügend Zeit, sich ausführlich den Fragen von YOUKICK zu widmen. Zur Ausgangsposition und Zielsetzung für das Pokalfinale sagte Sörensen: „Pokalfinale am Samstag um 11.30 Uhr bei uns im Joda-Sportpark. Sicherlich ein besonderes Spiel und wir wollen nach 2024, als das Finale zu Hause gegen den gleichen Gegner verloren gegangen ist, es dieses Jahr besser machen und das Spiel natürlich für uns entscheiden.“

Auch die Vorbereitung läuft beim Oberligameister wie immer nach dem gleichen Muster ab. Dazu erklärte Sörensen: „Am Samstag werden wir dann ganz normal auf unsere Abläufe setzen, die wir auch in der Saison gefestigt haben. Wir werden nichts Besonderes machen, auch in Abstimmung mit der Mannschaft haben wir uns dazu entschieden, nicht einen Abend davor noch in ein Hotel zu gehen oder dergleichen. Insofern werden wir wie bei jedem anderen normalen Spiel auch den Gegner gut vorbereiten, dazu ist eine Videoanalyse vorbereitet. Daraufhin werden wir dann Lösungen erarbeiten, um dann am Samstag gut vorbereitet in das Spiel zu gehen.“ Zum Pokalgegner Phönix Lübeck gab Sörensen folgende Einschätzung ab: „Phönix ist eine Mannschaft, die zum wiederholten Male in das obere Drittel in der Regionalliga Nord gekommen ist. Das spricht für die Qualität, die diese Mannschaft in dieser Saison wieder hat. Individuell ist sie sehr gut besetzt. Gerade die Offensive ist sehr stark mit vielen schnellen Dribblern, insofern müssen wir es auch schaffen, selber Ballbesitzphasen zu schaffen, um Phönix dann auch defensiv zu beschäftigen.“

Christian Rave vom SV Todesfelde. – Foto: Olaf Wegerich