Das kostet eine Saison auf Auswärtstour mit dem KFC Uerdingen

Die meisten Vereine, die in dieser Saison in der Oberliga Niederrhein spielen, unterscheiden in ihrer Preisstruktur nicht nach Vereinszugehörigkeit. Das bedeutet, dass die Gästefans genauso viel Eintritt zahlen wie die Anhänger des jeweiligen Heimvereins. Das ist aber nicht bei allen Klubs so. Manche behalten sich vor, gegen Top-Gegner, in dieser Saison also rein vom Namen her der KFC Uerdingen, einen Zuschlag zu erheben. Im Spiel beim FC Büderich etwa waren die Karten teurer als regulär. Von den Sportfreunden Baumberg war zu hören, dass gegen den KFC ein Zuschlag erhoben wird, auch der VfB Hilden hat auf Nachfrage bestätigt, dass es wahrscheinlich der Fall sein wird.

Wie viel die KFC-Fans in dieser Saison also genau zahlen müssen, wenn sie alle Spiele ihres Herzensvereins besuchen wollen, kann nicht endgültig ermittelt werden. Vollzahler müssen bei den 17 Auswärtsspielen insgesamt mindestens 165 Euro zahlen, hinzu kommen die jeweiligen Kosten für die Dauerkarte der Grotenburg, also für Fans aus dem KFC-Block beispielsweise 195 Euro. Das sind also mindestens 360 Euro für die „perfekte Saison“ in der Oberliga Niederrhein. Rentner, die ermäßigte Karten kaufen können, kommen bei den 17 Auswärtsspielen auf mindestens 120 Euro, Jugendliche kommen aufgrund des freien Eintritts bei zwei Spielen günstiger weg.