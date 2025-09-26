Das kostet eine Saison auf Auswärtstour mit dem KFC Uerdingen

Der Auftakt in die Oberligasaison des KFC Uerdingen war beeindruckend – zumindest was die Zuschauerzahlen angeht. Knapp 2300 Zuschauer waren zum ersten Ligaspiel in die Grotenburg gekommen, um ihr Team anzufeuern oder um einen schönen Fußballabend zu verleben. Beim zweiten Heimspiel gegen den SV Biemenhorst waren es gut 1900 Zuschauer. Beim Auswärtsspiel in Sonsbeck, wo 900 Besucher vor Ort waren, wurde der KFC von einigen Fans begleitet.
Die meisten von ihnen dürften auch bei den Heimspielen dabei gewesen sein, und nicht wenige werden den KFC Uerdingen auch in den kommenden Auswärtsspielen begleiten. Denn manch einer wird sich vorgenommen haben, auch in der Oberliga bei jedem Spiel dabei zu sein – und so die „perfekte Saison“ aus Sicht eines Fußballfans zu schaffen. Doch wie teuer ist das eigentlich in diesem Jahr? Wir haben bei den Oberliga-Vereinen nachgefragt und ausgerechnet, was ein KFC-Fan in dieser Saison für Eintrittskarten ausgeben muss.
Die Heimspiele sind da freilich schnell abgehandelt. Denn wer das Ziel hat, alle Spiele zu besuchen, wird vermutlich eine Dauerkarte gekauft haben. Der Preis für eine Dauerkarte für den KFC-Fanblock lag bei 195 Euro, ermäßigt bei 150 Euro. Wer lieber auf der Haupttribüne sitzen wollte, konnte eine Sitzplatzdauerkarte für 280 Euro kaufen, ermäßigt kostete die Karte 240 Euro. Wer für die Heimspiele des KFC Uerdingen jeweils eine Tageskarte kaufen will, zahlt im KFC-Fanblock als Vollzahler im Vorverkauf 14 Euro, ermäßigt sind es elf Euro. An der Tageskasse wird jeweils ein Aufschlag von einem Euro erhoben. Sitzplatzkarten gibt es für 20 beziehungsweise ermäßigt 17 Euro im Vorverkauf, an der Tageskasse sind sie jeweils zwei Euro teurer.
Die Preise, die die 17 anderen Oberligisten für einen Besuch ihres Heimspiels aufrufen, variieren mitunter deutlich. Die Eintrittspreise liegen dabei für Vollzahler zwischen acht und zwölf Euro. Am günstigsten kommen die Fans beim VfL Jüchen-Garzweiler und beim jüngsten Gegner des KFC Uerdingen, beim ETB Schwarz-Weiß Essen, weg. Dort sind für den Besuch eines Spiels acht Euro für einen Stehplatz zu zahlen, Sitzplätze sind zwei Euro teurer. Zwölf Euro Einheitspreis werden bei Ratingen 04/19 fällig, da dort nur Sitzplatzkarten für die Haupttribüne verkauft werden. Allerdings teilte der Verein mit, dass Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren bei Heimspielen freien Eintritt haben. Ähnlich ist es bei Blau-Weiß Dingden, dort können alle bis 16 Jahre umsonst ins Stadion. Ermäßigte Karten gibt es beim VfL Jüchen-Garzweiler, bei Adler Union Frintrop und beim SV Biemenhorst bereits für fünf Euro. Die Umfrage unter den Vereinen zeigt also, dass der KFC Uerdingen in der Liga die höchsten Preise abruft.
Die meisten Vereine, die in dieser Saison in der Oberliga Niederrhein spielen, unterscheiden in ihrer Preisstruktur nicht nach Vereinszugehörigkeit. Das bedeutet, dass die Gästefans genauso viel Eintritt zahlen wie die Anhänger des jeweiligen Heimvereins. Das ist aber nicht bei allen Klubs so. Manche behalten sich vor, gegen Top-Gegner, in dieser Saison also rein vom Namen her der KFC Uerdingen, einen Zuschlag zu erheben. Im Spiel beim FC Büderich etwa waren die Karten teurer als regulär. Von den Sportfreunden Baumberg war zu hören, dass gegen den KFC ein Zuschlag erhoben wird, auch der VfB Hilden hat auf Nachfrage bestätigt, dass es wahrscheinlich der Fall sein wird.
Wie viel die KFC-Fans in dieser Saison also genau zahlen müssen, wenn sie alle Spiele ihres Herzensvereins besuchen wollen, kann nicht endgültig ermittelt werden. Vollzahler müssen bei den 17 Auswärtsspielen insgesamt mindestens 165 Euro zahlen, hinzu kommen die jeweiligen Kosten für die Dauerkarte der Grotenburg, also für Fans aus dem KFC-Block beispielsweise 195 Euro. Das sind also mindestens 360 Euro für die „perfekte Saison“ in der Oberliga Niederrhein. Rentner, die ermäßigte Karten kaufen können, kommen bei den 17 Auswärtsspielen auf mindestens 120 Euro, Jugendliche kommen aufgrund des freien Eintritts bei zwei Spielen günstiger weg.