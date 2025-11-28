Das kostet Amateurfußball in der Region Mönchengladbach-Viersen

Wer ein Amateurfußballspiel besucht, muss Eintritt zahlen. Völlig frei sind die Vereine in ihrer Preisgestaltung aber nicht – es gibt Vorgaben. Beim Eintritt der Frauen gehen die Ansichten jedoch auseinander. Und sind die Eintrittsgelder überhaupt eine relevante Einnahmequelle?

Jedes Wochenende zieht es nach wie vor einige Hundert Schaulustige auf die Amateurfußballplätze der Region. Gelegentlich bildet sich sogar eine kleine Schlange am Eingangstor. Schließlich gibt es den Fußball nicht umsonst; auch die Amateurvereine nehmen Eintritt. Oft kommt dann die Uralt-Geldkassette zum Einsatz, ein Stück ewiges Vereinsinventar. Akzeptiert wird meist nur Bargeld – das kann selbst bei einer überschaubaren Zuschauerzahl zu Wartezeiten am Eingang führen.

Aktuell sind für Vollzahler folgende Preise vorgegeben: sieben Euro für die Landesliga, sechs Euro für die Bezirksliga und fünf Euro für die Kreisliga A. Vor einigen Jahren sind die Preise pro Liga um einen Euro angehoben worden. Seitdem sind die Zahlen jedoch konstant. Bei den Vorgaben handelt es sich um Maximaltarife, und jedem Verein ist es selbstverständlich gestattet, auch niedrigere Preise anzubieten.

Was die Vereine als Eintrittspreis verlangen, ist hingegen unterschiedlich und hängt maßgeblich von der Spielklasse ab. Denn völlig frei sind die Vereine in ihrer Preisgestaltung nicht. „Die Festlegung der Eintrittspreise erfolgt auf diesen Staffelbesprechungen“, heißt es dazu unter Punkt 13 in den Durchführungsbestimmungen des Fußballverbands Niederrhein (FVN). In der Praxis treffen sich einige Wochen vor Saisonstart die Geschäftsführer, Obmänner oder Sportlichen Leiter der Vereine aus einer Staffel, um allerhand zu besprechen – unter anderem die Eintrittspreise.

Sportfreunde Neuwerk bleiben unter Vorgabe

Allerdings halten sich fast alle Vereine ab der A-Liga aufwärts im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen beim Vollpreis an diese Vorgabe. Eine Ausnahme bilden die Sportfreunde Neuwerk: Sie verlangen nur fünf Euro anstatt der üblichen sechs Euro für die Bezirksliga.

Große Differenzen gibt es jedoch bei den Eintrittspreisen für Frauen. Beim SC Rheindahlen, dem Rheydter SV und der DJK Hehn müssen Frauen keinen Eintritt bezahlen. Bei anderen Vereinen, wie beispielsweise dem TuS Liedberg, der SpVg Odenkirchen oder dem VfB Korschenbroich, zählen Frauen zur Gruppe der „ermäßigten Personen“. Eine weitere Besonderheit gibt es laut dem Sportlichen Leiter Thomas Schmitz beim Verein Blau-Weiß Wickrathhahn: Es zahlen nur Frauen von Vereinen, die ebenfalls Eintrittspreise für die Frauen von Wickrathhahn verlangen.

Früher war es üblich, Frauen bei Amateurspielen freien Zutritt zu gewähren. Das hat sich inzwischen jedoch geändert. In den Durchführungsbestimmungen der Bezirksliga, Gruppe 3 und der Landesliga, Gruppe 1 wird unter dem Punkt „Eintrittsgelder“ sogar explizit festgehalten: „Frauen haben keinen freien Eintritt“. In vielen Vereinen gelten Frauen inzwischen als Vollzahler. „Im Kino oder im Schwimmbad haben Frauen auch keinen freien Eintritt. Warum also beim Fußball? Für mich ist das selbstverständlich“, sagt Lürrips Vereinsvorsitzender Andreas Zimmermann.

Einige Unterschiede gibt es zudem beim ermäßigten Eintritt, der laut Vorgabe maximal fünf Euro in der Landesliga, vier Euro in der Bezirksliga und drei Euro in der Kreisliga betragen darf. Viele Vereine liegen jedoch unter diesem Tarif. Beispielsweise nimmt Türkiyemspor in der Bezirksliga nur einen ermäßigten Eintrittspreis von zwei Euro, während Ligakonkurrenten wie Lürrip und Odenkirchen drei Euro verlangen. Welche Personenn nun für die Ermäßigung berechtigt sind – ob Jugendliche, Schüler, Studierende, Rentner, Auszubildende, Arbeitslose, Menschen mit Behinderung oder Frauen – wird von Verein zu Verein unterschiedlich gehandhabt.

Die Frage bleibt, wie lukrativ sind die Eintrittsgelder als Einnahmen? Gewiss möchte kein Verein auf diese Einnahmequelle verzichten. Doch das ganz große Geld lässt sich bei in der Regel 50 bis 150 Zuschauern selbstverständlich nicht verdienen. „Wir als Dorfverein leben von allem, was hereinkommt“, sagt Oliver Krüppel vom Landesligisten Victoria Mennrath, „daher sind die Eintrittskarten schon eine Einnahmequelle. Der Verzehr von Getränken und Essen macht am Spieltag jedoch mehr aus.“

Dieter Hamm, Sportlicher Leiter bei A-Ligist VfB Korschenbroich, sagt: „Wenn an einem Spieltag 30 Zuschauer kommen, brauchen wir darüber nicht reden. Das reicht, um die Schiedsrichter zu bezahlen und eine Runde Getränke auszugeben.“ Für ihn sind in der Kreisliga Sponsoren und Spenden finanziell wichtiger für den Verein.

In der Regel lassen sich mit den Eintrittsgeldern nur die Spieltagsausgaben für Schiedsrichter und Verpflegung der Mannschaften decken. Das gilt ebenso für die Kreisligisten wie für die Landesligisten, die aufgrund der Schiedsrichtergespanne auf diesem Niveau höhere Kosten tragen müssen. Selbst die höheren Eintrittspreise und die häufig größeren Zuschauerzahlen werfen in der Landesliga dann kaum Gewinne ab.