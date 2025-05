Das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der B-Liga geht weiter

Bergstraße. Einsam ziehen der SV Affolterbach und die SG Hammelbach/Scharbach ihre Kreise an der Spitze der B-Liga. Schon seit Wochen stehen beide Teams punktgleich vorn, getrennt nur durch das bessere Torverhältnis des Tabellenführers SVA. Ausrutscher gibt es so gut wie keine – und wenn, dann patzt auch der Konkurrent. Am drittletzten Spieltag der Runde spricht viel dafür, dass sich das Kopf-an-Kopf-Rennen fortsetzt. Denn beide Teams spielen zu Hause, und da sind beide eine Macht.