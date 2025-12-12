"Das Konzept in Bornreihe hat mich am meisten überzeugt"

Blau Weiss Bornreihe verstärkt sich mit Justin Sauermilch. Der 25-Jährige kommt vom Oberligisten Heeslinger SC, hatte dort jedoch zuletzt keine Einsätze mehr, weil er sich auf sein Engagement in der Icon League konzentrierte.

Nun will er außerdem wieder auf dem Rasen angreifen und hat beim Landesligisten aus Bornreihe einen neuen Verein gefunden. FuPa sprach mit Justin Sauermilch über den Wechsel ins Teufelsmoor.

Dass Justin Sauermilch eine Verstärkung für die Moorteufel ist, steht außer Frage. Der Defensivspieler war Stammspieler beim Regionalligisten Bremer SV und gehörte auch zur ersten Formation beim Oberligisten Heeslinger SC. In der vergangenen Saison bestritt er 27 Spiele, konzentrierte sich dann jedoch auf die Icon League von Toni Kroos. „Du siehst von Spieltag zu Spieltag Fußballer, die du von früher kennst. Ob es ein Kevin Kuranyi oder ein Mark van Bommel ist. Oder Benedikt Höwedes, der Weltmeister war, und wo man dann denkt: Ey, das ist eigentlich geisteskrank“, berichtete er gegenüber der Nordsee-Zeitung.

In der Jugend kickte Sauermilch beim TSV Debstedt und sammelte in seiner ersten Herrensaison Erfahrung bei Eintracht Cuxhaven in der Landesliga. Danach spielte er beim FC Hagen/Uthlede, in der Bremen-Liga beim OSC Bremerhaven und beim Regionalligisten Bremer SV. Zuletzt war er beim Heeslinger SC aktiv und spielt in der Icon League beim FC Bavaria.

Da ich aufgrund der Icon League in Heeslingen in dieser Saison kaum Spielzeit hatte, wollte ich eine neue Herausforderung – bei einem Verein, der meine Situation kennt und voll dahintersteht. Besonders durch einer meiner besten Freunde, „Jerry“ (Jeremy da Rocha Nunes), der seit Jahren in Bornreihe spielt, bin ich dort nochmal ins Gespräch gekommen. Bornreihe hat sich nämlich jedes Jahr um mich bemüht, und dieses Mal hat einfach alles zusammengepasst.



Wie planst du dein Engagement bei Bornreihe mit der Icon League zu verbinden?

Natürlich ist es nicht einfach, Icon League, Vereinsfußball und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Ich werde deshalb eng mit dem Trainerteam abstimmen, wann ich wo bin. Bisher habe ich es immer so gut es geht organisiert – heißt also: abwarten und Tee trinken. Und wenn’s mal eng wird, drehe ich nach meiner Spätschicht eben noch ne‘ Runde um den Park. 😉

Hattest du auch andere Angebote und warum wechselst du ins Teufelsmoor?

Natürlich gab es aus meinem Umfeld auch Angebote, weil einige gehört hatten, dass ich im Winter eventuell wechseln wollte, aufgrund meiner Situation. Mehrere Oberliga- und Landesliga-Vereine hatten sich bemüht und nachgefragt. Das Konzept in Bornreihe hat mich jedoch am meisten überzeugt. Am Ende des Tages ist klar: Von der Regionalliga in die Oberliga und jetzt in die Landesliga zu wechseln, ist für mich vor allem im Kopf natürlich nicht einfach.

Aber für mich ist es einfach stressfreier, alles unter einen Hut zu bekommen, und ich wollte einen Verein finden, bei dem ich mich auch rundum wohlfühle.

Im Januar trifft Sauermilch auf seinen Ex-Verein

Am 10. Januar beim Sparkassen Hallenturnier trifft Sauermilch gleich auf seine ehemalige Mannschaft aus Heeslingen in der Gruppenphase. "Ich freue mich dann die Jungs wiederzusehen. Das Spiel dort auf Kunstrasen wird dem in der Icon League sehr ähnlich sein."