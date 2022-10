„Das kollektive Verteidigen forcieren!“ Philipp Hensle vom Spielertrainer-Duo der SG Nordweil/Wagenstadt tippt den elften Bezirksliga-Spieltag

Nach der Rückkehr aus der Landesliga versucht sich die SG Nordweil/Wagenstadt in der Bezirksliga erst einmal zu konsolidieren. Am Sonntag kommt es auf dem Sportplatz Wagenstadt zur Neuauflage des letztjährigen Landesliga-Duells gegen den FC Freiburg-St. Georgen. Philipp Hensle vom Spielertrainer-Duo der SG spricht über seine Erwartungen an die Partie und gibt seine Tipps zum elften Spieltag ab.

fupa: Herr Hensle, seit dieser Saison ist die SG Nordweil/Wagenstadt wieder ein Bezirksligist. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Runde? Was lief gut, und woran muss die Mannschaft noch arbeiten?

Philipp Hensle: Wir haben 15 Punkte aus zehn Spielen. Da sind wir nicht zu hundert Prozent zufrieden. Gerade was die Gegentore anbelangt, kassieren wir davon noch zu viele. Deshalb wollen wir im Trainerteam das kollektive Verteidigen stärker forcieren und das Augenmerk darauf legen, dass wir in den Spielen noch mehr Dominanz ausstrahlen. In der letzten Woche hat das Spiel in Buggingen (2:0-Erfolg der SG, Anm. d. Red.) gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir hatten in allen Spielen gute Phasen, und die gilt es über längere Zeit auf dem Platz zu bewahren. Insgesamt geht die Saison bisher in Ordnung, auch wenn noch deutlich Luft nach oben ist.

fupa: Soweit es für den Außenstehenden ersichtlich ist, läuft die Konsolidierung in der Bezirksliga ganz gut: Auf die Abstiegszone hat sich die SG mit sieben Punkten schon ein gutes Polster erspielt, zudem haben die Punktgewinne gegen den aktuellen Spitzenreiter Simonswald/Obersimonswald (2:2) und den damaligen zweitplatzierten Aufsteiger Reute (3:3) das Potenzial der Mannschaft angedeutet. Welches Spiel ist Ihnen in bester Erinnerung?

Hensle: Weil es noch so präsent ist: Das Spiel gegen Buggingen/Seefelden. Da haben wir so gespielt, wie wir es uns vorstellen: Mit Spielkontrolle und dominantem Auftreten, dabei immer wieder Nadelstiche gesetzt! Bis dahin war uns das noch nie so gelungen. Wir werden jedes Wochenende aufs Neue den Willen und die Leidenschaft unter Beweis stellen müssen, denn wir sind nicht der klassische Landesliga-Absteiger, der in der Bezirksliga alles in Grund und Boden spielt. Dafür ist die Liga auch zu ausgeglichen. Wir werden Woche für Woche alles aus uns herausholen müssen. Dass wir bereits ein Polster haben, ist zwar gut, aber ich sehe noch Potenzial in der Mannschaft. Den einen oder anderen Platz ins obere Tabellendrittel wollen wir schon noch gutmachen.

fupa: Eine dumme Frage: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der beiden Spielertrainer? Jonas Bühler und Sie sind zwar schon seit Jahren ein eingespieltes Team, aber wie wird entschieden, wenn man doch einmal unterschiedlicher Auffassung ist? Gibt es dann einen Armdrückwettbewerb?

Hensle: (lacht) Nein, Armdrücken gibt’s bei uns nicht. Wie Sie schon sagten, arbeiten wir schon einige Jahre erfolgreich zusammen. Jonas und ich sind grundsätzlich ähnlicher Auffassung, wie Fußball gespielt werden sollte. In der Trainingsgestaltung wechseln wir uns immer wieder ab, aber wir tauschen uns natürlich aus, welchen Reiz wir im Training setzen wollen. Sollten wir doch einmal unterschiedlicher Ansicht sein, haben wir immer noch unseren Co-Trainer (Jochen Diebold, Anm. d. Red.) als eine zusätzliche Stimme, und auch mit unseren Torwarttrainern stehen wir im ständigen Austausch, sodass wir gemeinsam zum bestmöglichen Ergebnis kommen.

fupa: Am Sonntag ist der FC Freiburg-St. Georgen zu Gast, im Vorjahr noch ein Konkurrent in der Landesliga. Den direkten Vergleich hat Nordweil/Wagenstadt in der vergangenen Saison gewonnen, es gab einen 2:0-Heimsieg und ein 2:2 auswärts. Was erwarten Sie in diesem Jahr für ein Spiel und für einen Gegner?

Hensle: Wir erwarten einen hochmotivierten Gegner. St. Georgen hat als Landesliga-Absteiger noch nicht viele Punkte auf dem Konto. Sie hatten einen großen Umbruch in der Mannschaft und haben viele gute Spieler verloren, zum Beispiel Ben Stockburger, der zum FV Herbolzheim abgewandert ist – das ist sicher ein schwerer Verlust. St. Georgen wird alles daransetzen, die nächsten drei Punkte zu holen. Wir wollen unsere kleine Serie von zwei Siegen fortsetzen und an die Leistungen der beiden vorigen Spiele anknüpfen. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel auf eigenem Platz gewinnen können.

fupa: Sind am Wochenende alle Mann an Bord?

Hensle: Wäre schon, wenn ich das mal sagen könnte. Aber wir haben große Personalsorgen. Das zieht sich schon sehr lange Zeit durch, schon in der Landesliga hatten wir damit häufig Schwierigkeiten. Am Wochenende fällt die etatmäßige Innenverteidigung mit Timo Blattmann und Nico Levis aus. Jonas Bühler, der auch auf dieser Position spielen könnte, hat die beiden letzten Spiele gefehlt, aber bei ihm sieht es derzeit etwas besser aus. Noah Herrmann kommt allmählich wieder an die Mannschaft heran, aber für einen Einsatz ist es wohl noch zu früh. Das ist nur ein Bruchteil, uns fehlen noch mehr Spieler. Ich selbst habe mir unter der Woche eine Grippe eingefangen und muss abwarten, wie sich mein Gesundheitszustand entwickelt. Unser Kader kann diese Ausfälle teilweise auffangen. Aber etwa für die Innenverteidigung haben wir schon im letzten Spiel Daniel Reiner reaktiviert, der eigentlich in dieser Saison kürzertreten wollte. Er hatte aber bereits vor der Sommerpause angeboten, zu helfen, wenn Not am Mann ist, und darauf sind wir nun sehr gerne zurückgekommen. So ist es eben: Man hilft sich gegenseitig in der SG-Familie.

Philipp Hensles Spieltag-Tipps:

FC Emmendingen – SV Solvay Freiburg

Freitag, 19.30 Uhr

Emmendingen wird nach der Derbyniederlage in Freiamt (0:3) natürlich mit ordentlich Wut im Bauch antreten. Solvay sollte auch allmählich wieder mal dreifach punkten. Aber ich denke, Emmendingen wird zu Hause mit 2:0 gewinnen.

SF Eintracht Freiburg – SC Reute

Sonntag, 13 Uhr

Reute verfügt über eine starke Mannschaft, hat aber letzte Woche etwas überraschend gegen Ihringen verloren (0:1) und wird diese Niederlage im Spiel bei der Eintracht wettmachen wollen. 1:3.

SG Prechtal/Oberprechtal – SG Freiamt-Ottoschwanden (in Oberprechtal)

Sonntag, 15 Uhr

Ein interessantes Spiel! Ich denke, das gibt ein rassiges, kampfbetontes Spiel, und tippe einfach mal 3:3.