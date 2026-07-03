Das könnte der große Trumpf von Viktoria Goch sein Trainer Kevin Wolze hat am Mittwochabend im Hubert-Houben-Stadion bei der ersten Übungseinheit nach der Sommerpause fast den gesamten Kader beisammen. Bei der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gibt es vor allem eine spannende Frage. von Joachim Schwenk · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Goch steckt in der Vorbereitung – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Pause war sehr kurz. Viktoria Goch ist nur 24 Tage, nachdem die Mannschaft in der Landesliga ihr erstes Jahr nach dem Aufstieg mit einer 2:6-Niederlage beim SV Budberg abgeschlossen hat, wieder ins Training eingestiegen. Coach Kevin Wolze hatte am Mittwochabend im Hubert-Houben-Stadion fast den kompletten Kader bei der ersten gemeinsamen Übungseinheit nach der Sommerpause beisammen.

Laufeinheiten bei sengender Hitze im Homeoffice Der Startschuss zur Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27 war sogar schon einige Tage vorher gefallen. Die Spieler hatten zuvor im Homeoffice einige Laufeinheiten absolvieren müssen, was bei der sengenden Hitze sicherlich kein Vergnügen war. „Doch alle haben sehr gut mitgezogen“, sagte Wolze, der von seinem Personal über eine App informiert wurde, wie der Stand der Dinge bei den Lauf-Hausaufgaben war. Am Mittwochabend stand vor allem die fußballerische Arbeit im Vordergrund. Dabei soll es auch in den fünfeinhalb Wochen bis zum ersten Pflichtspiel bleiben, das am 8./9. August in der ersten Runde des Niederrheinpokals ansteht. „Man kann auch bei Übungen mit dem Ball eine Menge für die Kondition tun, obwohl es natürlich auch den einen oder anderen Lauf geben wird“, sagte Wolze.

Wolze: „Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden“ Kevin Wolze sieht seine Mannschaft gut aufgestellt. „Ich bin mit dem Kader, den wir haben, sehr zufrieden“, sagte der Ex-Profi. Nur ein Wunsch ging bekanntlich nicht in Erfüllung. Wolze hätte gerne noch einen gestandenen Stürmer mehr im Aufgebot gehabt. Rückkehrer Jan-Luca Geurtz passt in dieses Anforderungsprofil. Der 31-jährige Angreifer hatte eine noch kürzere Pause als seine Teamkollegen. Er stand am 17. Juni noch für Rot-Weiss Essen II auf dem Platz. Da machte er mit seinem bisherigen Team vor 2000 Zuschauern mit einem 4:2 gegen die Sportfreunde Broekhuysen den Aufstieg in die Landesliga perfekt.