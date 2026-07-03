Das könnte der große Trumpf von Viktoria Goch sein

Die Pause war sehr kurz. Viktoria Goch ist nur 24 Tage, nachdem die Mannschaft in der Landesliga ihr erstes Jahr nach dem Aufstieg mit einer 2:6-Niederlage beim SV Budberg abgeschlossen hat, wieder ins Training eingestiegen. Coach Kevin Wolze hatte am Mittwochabend im Hubert-Houben-Stadion fast den kompletten Kader bei der ersten gemeinsamen Übungseinheit nach der Sommerpause beisammen.
Der Startschuss zur Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27 war sogar schon einige Tage vorher gefallen. Die Spieler hatten zuvor im Homeoffice einige Laufeinheiten absolvieren müssen, was bei der sengenden Hitze sicherlich kein Vergnügen war. „Doch alle haben sehr gut mitgezogen“, sagte Wolze, der von seinem Personal über eine App informiert wurde, wie der Stand der Dinge bei den Lauf-Hausaufgaben war.
Am Mittwochabend stand vor allem die fußballerische Arbeit im Vordergrund. Dabei soll es auch in den fünfeinhalb Wochen bis zum ersten Pflichtspiel bleiben, das am 8./9. August in der ersten Runde des Niederrheinpokals ansteht. „Man kann auch bei Übungen mit dem Ball eine Menge für die Kondition tun, obwohl es natürlich auch den einen oder anderen Lauf geben wird“, sagte Wolze.
Kevin Wolze sieht seine Mannschaft gut aufgestellt. „Ich bin mit dem Kader, den wir haben, sehr zufrieden“, sagte der Ex-Profi. Nur ein Wunsch ging bekanntlich nicht in Erfüllung. Wolze hätte gerne noch einen gestandenen Stürmer mehr im Aufgebot gehabt.
Rückkehrer Jan-Luca Geurtz passt in dieses Anforderungsprofil. Der 31-jährige Angreifer hatte eine noch kürzere Pause als seine Teamkollegen. Er stand am 17. Juni noch für Rot-Weiss Essen II auf dem Platz. Da machte er mit seinem bisherigen Team vor 2000 Zuschauern mit einem 4:2 gegen die Sportfreunde Broekhuysen den Aufstieg in die Landesliga perfekt.
14 Tage später mischte Geurtz im RWE-Trikot beim Trainingsauftakt seines neuen Klubs auf dem Rasen mit. „Ich freue mich, wieder das Gocher Trikot zu tragen“, sagte der Angreifer, der schon von 2013 bis 2016 und 2020 bis 2023 für die Viktoria aufgelaufen ist.
Der Landesligist hat bis auf Torhüter Sven Schneider, der seine Laufbahn bei Viktoria Winnekendonk ausklingen lassen will, keinen Leistungsträger verloren. Die Viktoria kann somit auf ein eingespieltes Team setzen, was ein großer Trumpf sein könnte. Weiteres Plus, so Wolze: „Wir haben uns mit guten Akteuren, die flexibel einsetzbar sind, verstärkt.“
Deshalb ist der Coach optimistisch, dass das zweite Ziel neben dem Klassenerhalt erreicht wird. „Wir wollen uns spielerisch weiterentwickeln und den nächsten Schritt nach vorne machen“, sagte Kevin Wolze. Er bestreitet mit seinem Team am Dienstag, 7. Juli, 19.30 Uhr, im Hubert-Houben-Stadion gegen den A-Ligisten TuS Haffen-Mehr das erste Testspiel.
Die spannendste Frage in der Vorbereitung wird sein, wer als Nummer eins die Nachfolge von Sven Schneider antritt, der beim Trainingsauftakt als Zuschauer dabei war. Die Neuzugänge Felix Varzandeh, der zuletzt für Ratingen 04/19 in der A-Junioren-Niederrheinliga spielte, und Niklas Puff (SGE Bedburg-Hau) sowie Pascal Mollenhauer (Viktoria Goch II) sind die Kandidaten. Torwart-Trainer Christian Umbach arbeitete am Mittwoch mit dem Trio intensiv in einer Ecke des Spielfelds.