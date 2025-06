Freudenstädter Aufstiegsmärchen – Spvgg kämpft sich in die Landesliga

Mit Leidenschaft, Mentalität und unbändigem Willen hat sich die Spvgg Freudenstadt als Vizemeister der Bezirksliga Nordschwarzwald den Aufstieg in die Landesliga, Staffel 3, erarbeitet. Über den Relegationsweg gelang dem Team von Elvedin Djekic der vielumjubelte Sprung in die nächsthöhere Spielklasse.

„Das können sie mehr als gut“

Auf die Frage nach der Aufstiegsparty muss Trainer Elvedin Djekic nicht lange überlegen. „Meine Jungs sind für das Feiern bekannt. Das können sie mehr als gut“, sagt er. Der Triumph wurde entsprechend zelebriert – und das mit voller Mannschaftsstärke.

Ziel erreicht – auch wenn anders als geplant

Das Ziel war von Anfang an klar. „Wir wollten schon aufsteigen, das war das Ziel. Allerdings nicht über Umwege“, stellt Djekic unmissverständlich klar. Doch gerade der Relegationsweg brachte neue Seiten zum Vorschein. „Ich muss aber sagen, das hat schon was“, merkt der Coach an.

Entscheidend: Die Mentalität

Was am Ende den Ausschlag gab? Djekic zögert keine Sekunde: „Definitiv die Mentalität. Ich habe meine Jungs neu kennengelernt.“ In den entscheidenden Momenten habe sich das Team noch einmal neu erfunden – mit Hingabe, Energie und Zusammenhalt.

Wille schlägt Zweifel

Auch wenn nicht jeder in der Liga der Spvgg Freudenstadt diesen Erfolg zugetraut hatte – der Wille war stärker. „In den Endspielen war es der unbedingte Wille“, betont Djekic. „Dieser war zum größten Teil ausschlaggebend für den, von vielen nicht geglaubten Erfolg.“

Kroatien ruft – mit 21 Mann

Die Feierlichkeiten sind noch nicht vorbei. „Am Donnerstag geht’s ab nach Kroatien. Mit sage und schreibe 21 Mann“, verrät der Trainer. Die Abschlussfahrt wird zum nächsten Teamerlebnis – in der vollen Breite des Kaders.

Ein Team bleibt zusammen

Nicht nur auf dem Platz, auch personell herrscht Stabilität. „Kein einziger Abgang“, freut sich Djekic. „Das ist eine Sache, die vor dem Aufstieg feststand. Das macht mich stolz.“ Ein klares Zeichen für die gute Arbeit des Vereins. „Der Verein scheint einiges richtig zu machen.“ Verstärkungen werden kommen – „wir werden zu gegebener Zeit die Namen verkünden.“

Ein klares Ziel: Klassenerhalt

Mit Blick auf die kommende Saison bleibt der Coach realistisch – und gleichzeitig fokussiert. „Welches Ziel wird wohl ein Aufsteiger haben, welcher nicht Meister geworden ist? Ich denke, das Ziel ist selbsterklärend: der Klassenerhalt.“

Die Spvgg Freudenstadt geht mit Rückenwind, Geschlossenheit und einem klaren Plan in die neue Herausforderung Landesliga – bereit, auch dort das nächste Kapitel zu schreiben.