Das königliche Fußballcamp kommt nach Jülich

Organisiert wird das Camp in Zusammenarbeit mit der Fundación Real Madrid, der sozialen Stiftung des spanischen Spitzenklubs. Ziel der Camps ist es, jungen Spielerinnen und Spielern nicht nur fußballerische Fähigkeiten zu vermitteln, sondern auch wichtige Werte wie Teamgeist, Respekt, Fairness und Verantwortung zu fördern. Training nach der Real-Madrid-Methodik

Im Mittelpunkt des Camps steht das Training nach der bewährten Fundación-Real-Madrid-Methodik. Die Teilnehmenden erwartet ein altersgerechtes, modernes Trainingskonzept mit innovativen Trainingsmethoden und -technologien, das Technik, Koordination, Spielverständnis und Athletik gleichermaßen fördert. Alle Einheiten werden von qualifizierten Trainerinnen und Trainern durchgeführt, die speziell für diese Methodik ausgebildet sind.

Neben der sportlichen Entwicklung legt das Camp großen Wert auf Spaß am Spiel und ein positives Miteinander. Die Kinder trainieren in kleinen Gruppen, um eine individuelle Förderung zu ermöglichen.



Offizielles adidas-Kit inklusive

Ein weiteres Highlight für die Teilnehmenden: Jede Spielerin und jeder Spieler erhält ein offizielles adidas-Trainingskit, das im Camp getragen werden darf und im Preis inbegriffen ist – ein echtes Profi-Gefühl inklusive.



