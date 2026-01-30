Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Das königliche Fußballcamp kommt nach Jülich
Vom 19. bis 23. Oktober 2026 wird der SV Jülich 1912 Gastgeber eines ganz besonderen sportlichen Highlights: dem königlichen Fußballcamp der Fundación Real Madrid Clinic. Das fünftägige Trainingscamp richtet sich an fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 16 Jahren und verspricht ein professionelles Fußballerlebnis nach internationalem Vorbild.
von SV Jülich · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Organisiert wird das Camp in Zusammenarbeit mit der Fundación Real Madrid, der sozialen Stiftung des spanischen Spitzenklubs. Ziel der Camps ist es, jungen Spielerinnen und Spielern nicht nur fußballerische Fähigkeiten zu vermitteln, sondern auch wichtige Werte wie Teamgeist, Respekt, Fairness und Verantwortung zu fördern. Training nach der Real-Madrid-Methodik
Im Mittelpunkt des Camps steht das Training nach der bewährten Fundación-Real-Madrid-Methodik. Die Teilnehmenden erwartet ein altersgerechtes, modernes Trainingskonzept mit innovativen Trainingsmethoden und -technologien, das Technik, Koordination, Spielverständnis und Athletik gleichermaßen fördert. Alle Einheiten werden von qualifizierten Trainerinnen und Trainern durchgeführt, die speziell für diese Methodik ausgebildet sind. Neben der sportlichen Entwicklung legt das Camp großen Wert auf Spaß am Spiel und ein positives Miteinander. Die Kinder trainieren in kleinen Gruppen, um eine individuelle Förderung zu ermöglichen.
Offizielles adidas-Kit inklusive Ein weiteres Highlight für die Teilnehmenden: Jede Spielerin und jeder Spieler erhält ein offizielles adidas-Trainingskit, das im Camp getragen werden darf und im Preis inbegriffen ist – ein echtes Profi-Gefühl inklusive.
Vorverkauf startet im Januar 2026 Der Vorverkauf für das Fußballcamp startet am 30. Januar 2026. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist mit einer hohen Nachfrage zu rechnen. Veranstaltet wird das Camp von Kohfahl Ballstrategien, Gastgeber ist der SV Jülich 1912. Mit dem königlichen Fußballcamp kommt ein Stück internationaler Fußballkultur nach Jülich – eine einmalige Gelegenheit für junge Talente, unvergessliche Trainingstage zu erleben und sich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln.