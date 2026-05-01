Das kleine Einmaleins zum Aufstieg

– Foto: VFB Oberweimar

Unsere 1. Herren haben durch den Sieg gegen den FSV Ilmtal Zottelstedt den Vorsprung in der Tabelle zu Platz 2 auf 16 Punkte ausbauen können. Da stellt sich doch mittlerweile die Frage, an welchen Spieltag der Aufstieg perfekt gemacht werden kann. Wir haben die ausstehenden Spiele in der Kreisliga Nord analysiert und dabei unterstellt, dass der VfB Oberweimar die restlichen 5 Spiele alle verliert. Wer kann das Team dann noch abfangen? VfB Apolda (Platz 2) Die Apoldaer haben noch 5 Punktspiele zu absolvieren und könnten somit ihr Punktekonto maximal auf 52 erhöhen. Das würde nicht reichen, um unsere Erste mit aktuell 53 Punkten noch abzufangen. Ist der VfB Oberweimar vielleicht schon aufgestiegen? SV Tonndorf (Platz 3) Der Aufsteiger spielt eine starke Saison und liegt aktuell mit 36 Punkten auf Platz 3 der Kreisliga. Bei noch 6 ausstehenden Spielen könnte das Team am Ende noch auf 54 Punkte kommen und Oberweimar noch abfangen. SV Fortuna Großschwabhausen (Platz 4) Bei noch 6 ausstehenden Punktspielen könnte das Team mit dem VfB Oberweimar punktemäßig noch gleichziehen. Daher betrachten wir hier auch die Tordifferenz: Wenn der VfB Oberweimar alle restlichen Spiele mit 0:1 verliert, dann können uns die Großschwabhausener nur noch abfangen, wenn sie jedes Spiel mit 7:0 gewinnen.