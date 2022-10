– Foto: Tobias Sellmaier

Das Kellerduell in Auenwald wird zum Schlagerspiel Fußball-Kreisliga-A-2-Schlusslicht Oberbrüden empfängt den Vorletzten Kirchberg. Spitzenreiter Welzheim erwartet den Dritten VfR Murrhardt.

Das Topspiel der Fußball-Kreisliga A2 steigt am Sonntag in Welzheim, wo der Tabellendritte VfR Murrhardt dem Spitzenreiter auf den Zahn fühlt. Unser Spiel der Woche findet aber bei Schlusslicht Oberbrüden statt, wo es zum Kellerduell mit dem Vorletzten Kirchberg kommt. Die Partie beim SV Allmersbach II wird um 13 Uhr und die bei Steinbach II um 13.15 Uhr angepfiffen. Ansonsten rollt der Ball ab 15 Uhr.

Oberbrüden ist noch ohne einen Zähler Tabellenletzter. Am vergangenen Wochenende war das Schlusslicht spielfrei, nachdem die Auswärtspartie in Oberrot auf den 19. November verlegt worden ist. Teammanager Marilio Sampaio blickt deshalb auf die 1:3-Niederlage vor zwei Wochen beim TSV Schmiden II zurück und schimpft: „In diesem Spiel hat es uns in allen Bereichen an Ideen gefehlt. Dem Gegner haben wir es zu einfach gemacht.“ Mangelnde Laufbereitschaft und fehlenden Spielaufbau führt der Teammanager der Auenwalder als Grund für die Niederlage an. Jetzt hofft Sampaio darauf, „dass sich die Mannschaft in der spielfreien Woche mal Gedanken gemacht hat“. Der enttäuschte Funktionär wünscht sich von seinem Team eine bessere Einstellung und eine verbesserte Spielweise. Ausgerechnet jetzt fällt Stammspieler Oliver Koretz mit einem Kreuzbandriss lange aus. Kirchberg befindet sich als Vorletzter ebenfalls in ungewohnter Tabellenregion. Das Team von Trainer Roland Stampfl mischte in den vergangenen Jahren fast immer oben mit. Nun rangiert die SVG mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auch Kirchberg pausierte zuletzt, denn das Heimspiel gegen Schmiden wurde verlegt und soll nun nächsten Mittwoch (19. Oktober) über die Bühne gehen. „Für beide Mannschaften ist dies ein wichtiges und richtungsweisendes Spiel. Die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen, ist unser klares Ziel“, erklärt Kirchbergs Sven Böhm. → Statistik In den vergangenen 22 Duellen beider Mannschaften kam Oberbrüden zu elf Siegen. Siebenmal gewann Kirchberg, viermal gabs ein Unentschieden. → Redaktionstipp von Uwe Flegel: 1:2.

FCO-Abteilungsleiter Pietro Santonastaso fordert: „Wir müssen in den Rhythmus kommen.“ Ob das beim Tabellennachbarn Steinbach (Rang 13) gelingt? „Das ist ein gutes Team. Aber wir müssen nach uns schauen und eine kleine Serie starten“, erklärt Santonastaso, dem Volkan Akgöz, Steffen Wieland und Simon Kühnle fehlen werden.

Welzheim (19 Punkte) führt ungeschlagen die Liga an. Als Dritter hat der VfR aber nur drei Zähler weniger und siegte zuletzt gegen Erbstetten klar mit 4:0. Dennoch gab’s für Daniel Frank Anlass zur Kritik. „Unsere Chancenauswertung muss noch effizienter werden.“ Der VfR-Spielleiter war mit der Defensivleistung seiner Elf aber sehr zufrieden. Die Partie in Welzheim sieht Frank „als große Herausforderung“. Trotzdem möchte der VfR den Hausherren auf Augenhöhe begegnen. Sicher fehlen wird nur Axel Endreß.

Das 0:4 in Murrhardt war für Erbstetten (9 Punkte, Rang 7) die dritte Niederlage in Folge. Zum Duell mit dem Großen Alexander sagt Torsten Greiner: „Das waren immer brisante und teilweise hitzige Partien.“ Der SKG-Abteilungsleiter hofft, „dass wir die zum Teil sehr schlechten Spiele zuletzt vergessen machen können“. Fehlen werden Nemanja Devic und Markus Maier. Backnang (8 Punkte, Rang 9) spielte in Gaildorf 3:3. „Ein durchwachsenes Spiel. Wir haben aber einen starken Charakter gezeigt“, berichtet Trainer Haralabos Xanthopoulos. Er will nun auch bei der SKG punkten. „Dafür müssen wir aber unsere individuellen Fehler abstellen und von Anfang an hoch konzentriert sein.“

Aufsteiger Sechselberg (8 Punkte, Rang 8) verlor sein Heimspiel gegen Steinbach II mit 2:3 und steht punktgleich zwei Plätze vor den Gastgebern in der Tabelle. Für einen Aufsteiger nicht ganz so schlecht. Zumal für einen, der mit Personalproblemen kämpft, wie Abteilungsleiter Torsten Tänzer ein weiteres Mal erzählt. Auch beim TAHV fehlen dem TSV mit Jannik Fehrle, Joni Hinderer, Andre Schäfer, Steffen Brecht, David Kreisz, Daniel Wieland. Lucca Weller und Fabian Raum erneut zahlreiche Akteure.

