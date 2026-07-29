Das Karusell dreht sich in der A-Klasse Alzey-Worms Die Klubs haben sich für eine außergewöhnliche Spielzeit 2026/27 gewappnet +++ Besonders bemerkenswert: Die meisten bauen auf ihre bewährten Trainer von Perry Eichhorn · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Einer der Aufsehen erregenden Wechsel in der A-Klasse Alzey-Worms: Klaus Halva (hier gegen TuS Monsheim mit Cedric Görgner, hinten) hat die SG Mauchenheim/Freimersheim in Richtung TSV Gau-Odernheim II verlassen. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press (Archiv)

Alzey-Worms. In der A-Klasse Alzey-Worms gibt es zur neuen Saison 2026/27 Personaländerungen bei den Vereinen. Den größten Zuwachs hat Rhenania Rheindürkheim mit 14 neuen Spielern. Bei einer Umfrage unter den 16 Vereinen wurden der TSG Pfeddersheim II und dem TuS Wörrstadt die größten Chancen auf die Meisterschaft zugetraut. Beide gaben als Saisonziel auch direkt den Aufstieg an. Neu in der Liga und damit eine große Unbekannte ist der TuS Stetten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Mit Bezirksliga-Absteiger TuS Wörrstadt und den Aufsteigern SG Spiesheim/Albig und TuS Hochheim gibt es noch drei weitere neue Mannschaften. Nicht mehr dabei sind der TuS Monsheim, der in die Bezirksliga aufgestiegen ist, sowie die Absteiger Ataspor Worms, SV Leiselheim und SG RWO Alzey/Lonsheim. Nur drei Vereine haben auf der Trainerposition gewechselt. Der FSV 03 Osthofen, die TSG Pfeddersheim II und Normannia Pfiffligheim stehen unter neuer Leitung.

Die kommende Spielzeit stehen ganz im Zeichen des Strukturreform des Südwestdeutschen Fußball-Verbands. Ausnahmsweise werden Ende der Saison fünf, eventuell sogar sechs, Mannschaften in die Bezirksliga aufsteigen. Außerdem wird es maximal einen Absteiger geben. Der Tabellenletzte bestreitet am Ende der Runde ein Relegationsspiel gegen den Letzten der A-Klasse Mainz-Bingen, der Verlierer muss in die B-Klasse. Teil 1 des Überblicks über die Spielertransfers: