Das Karusell dreht sich in der A-Klasse Alzey-Worms

Alzey-Worms. In der A-Klasse Alzey-Worms gibt es zur neuen Saison 2026/27 Personaländerungen bei den Vereinen. Den größten Zuwachs hat Rhenania Rheindürkheim mit 14 neuen Spielern. Bei einer Umfrage unter den 16 Vereinen wurden der TSG Pfeddersheim II und dem TuS Wörrstadt die größten Chancen auf die Meisterschaft zugetraut. Beide gaben als Saisonziel auch direkt den Aufstieg an. Neu in der Liga und damit eine große Unbekannte ist der TuS Stetten.
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Mit Bezirksliga-Absteiger TuS Wörrstadt und den Aufsteigern SG Spiesheim/Albig und TuS Hochheim gibt es noch drei weitere neue Mannschaften. Nicht mehr dabei sind der TuS Monsheim, der in die Bezirksliga aufgestiegen ist, sowie die Absteiger Ataspor Worms, SV Leiselheim und SG RWO Alzey/Lonsheim. Nur drei Vereine haben auf der Trainerposition gewechselt. Der FSV 03 Osthofen, die TSG Pfeddersheim II und Normannia Pfiffligheim stehen unter neuer Leitung.
Die kommende Spielzeit stehen ganz im Zeichen des Strukturreform des Südwestdeutschen Fußball-Verbands. Ausnahmsweise werden Ende der Saison fünf, eventuell sogar sechs, Mannschaften in die Bezirksliga aufsteigen. Außerdem wird es maximal einen Absteiger geben. Der Tabellenletzte bestreitet am Ende der Runde ein Relegationsspiel gegen den Letzten der A-Klasse Mainz-Bingen, der Verlierer muss in die B-Klasse.
Teil 1 des Überblicks über die Spielertransfers:
Zugänge: Ali Karakus, Tristan Reichow (beide TSV Gau-Odernheim), Sven Hoefner (reaktiviert).
Abgänge: Lukas Steuerwald (SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein).
Trainer: Marco Del Pin und Pascal Mohr (wie bisher).
Saisonziel: Oben mitspielen.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Wörrstadt, Rhenania Rheindürkheim, SG Mauchenheim/Freimersheim.
Zugänge: Moritz Köhm (SV Bechtolsheim), Julian Lerch (SG Rheinhessische Schweiz), Ricky Preiß (TSV Gau-Odernheim).
Abgänge: Nils Knell, Andreas Leimer (beide Laufbahn beendet), Jonas Walz (TuS Wörrstadt).
Trainer: Peter Schmitt und Jonas Beckenbach (wie bisher).
Saisonziel: Guten Fußball spielen. Junge Spieler integrieren.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Wörrstadt, TSG Pfeddersheim II.
Zugänge: Ben Luca Krahn (SV Guntersblum), David Sanke (SV Leiselheim), Andreas Tillschneider (1. Mannschaft), Fynn Beiersdörfer, Sinan Cögür, Efe Korkmaz, Hesso Resho (alle eigene Jugend).
Abgänge: Laurin Scheid (SG Rhein-Selz), Tom Stein (Rhenania Rheindürkheim).
Trainer: Damir Schwind (wie bisher).
Saisonziel: Nicht absteigen.
Meisterschaftsfavoriten: TSG Pfeddersheim II.
Zugänge: Emmanuel Afedzie, Luca Schneider (beide SG Westhofen/Gundheim/Abenheim), Rudolf Braxmeier (SG Wiesoppenheim/Heppenheim), Lukas Didzun, Abdelkader Meslem (beide SV Leiselheim), Arne Kehl (VfR Alsheim), Maurice Proß (TuS Weinsheim), Sammy Ihrig (eigene Jugend).
Abgänge: John Brauer (FG 08 Mutterstadt), Leon Krasnici (TuS Wörrstadt).
Trainer: Abdelkader Meslem (für Dennis Steinhauser).
Saisonziel: Klassenerhalt.
Meisterschaftsfavoriten: keine Angabe.
Zugänge: Boti Abay (Suryoye Worms), Emil Barzal (TuS Weinsheim), Michael Cotturri, Emre Demirci, Brian Denton, Juan Pablo Lozano (alle SG Blau-Weiß Worms/Pfiffligheim II), Mikel Kurt (Nibelungen Worms), Jakob Nestmann (FT/Alemannia Worms), Alfio Santangelo (VfR Bürstadt), Mike Windhuber (VfL Neuhofen).
Abgänge: Abdurrahman Eken (SV Horchheim), Ricky Ihrig, Igor Vlasic (beide Kickers Worms), Marvin Müller, Leon Ries, Maximilian Seibert (alle SV Leiselheim), Noah Pinel, Dennis Selzer (beide TuS Neuhausen), Liam Brach (unbekannt).
Trainer: Amin Hadj-Chaib (wie bisher).
Saisonziel: Klassenerhalt.
Meisterschaftsfavoriten: TSG Pfeddersheim II.
Zugänge: Christian Dietrich (TuS Weinsheim), Abdurrahman Eken (TuS Hochheim), Canice Hermantin, Anthony Vuleta (beide SV Leiselheim), Leon Ratsch (TSG Pfeddersheim), Leon Dubs, Joshua Sahnen, Tobias Stephan (alle eigene Jugend).
Abgänge: Yannic Breisch (TuS Neuhausen), Max Ferlemann (SV Obersülzen), Paul Lawall (SV Affolterbach), Pascal Noack (Laufbahn beendet), Alexander Linder (pausiert).
Trainer: Michael Denschlag und Dennis Hamm-Kiefer (wie bisher).
Saisonziel: Spieler für die erste Mannschaft entwickeln und vorbereiten.
Meisterschaftsfavoriten: Keine Angabe.
Zugänge: Keine.
Abgänge: Klaus Halva (TSV Gau-Odernheim).
Trainer: Heiko Völker und Björn Grimm (wie bisher).
Saisonziel: Vorne mitspielen.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Wörrstadt, TSG Pfeddersheim II.