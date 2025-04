„Das kannst du dir nicht erklären“ ‒ Hungerbach schlägt sich im Derby selbst

Fußball Saison 2024/25 Kreisliga SV Polling - SG Hungerbach am 27. April 2025 Pollings Fabio Hägl (rechts erzielt das 4:1, SG -Torhüter Thomas Schelle kommt zu spät. – Foto: Andreas Mayr

Der SV Polling fährt im Derby gegen Hungerbach ein lockeres 5:2 ein. Die SGH schenkt sich dabei einen Großteil der Treffer selbst ein.

Aus den Lautsprechern dröhnte ein Lied, das sich passenderweise „Derbysieger“ nennt. Am Getränkestand floss das Siegerbier in Strömen. Selbst Michael Schöttl, dem Trainer der Verlierer, reichte man direkt nach Schlusspfiff eine Halbe, die wohl als Medikament gegen den Frust gedacht war. Zumindest verstand er’s so. Der Pollinger durfte seinen Nachbarn und Bekannten beim Feiern zusehen. 5:2 (3:0) gewann sein Heimatverein das große Nachbarderby gegen die SG Hungerbach. Es war nicht das Ergebnis, das ihn plättete, sondern die Entstehung. „Was für Tore. Das kannst du dir nicht erklären“, klagte Schöttl. „Ostern ist zwar vorbei, aber wir legen uns noch immer Eier ins Tor“

Ein Hungerbacher-Fan zieht ein treffendes Fazit nach dem Spiel Am treffendsten formulierten es die Fans der Hungerbacher. „Ostern ist zwar vorbei, aber wir legen uns noch immer Eier ins Tor“, sagte einer, der es mit der SG hält. Die fünf Tore der Pollinger waren an Absurdität nicht zu überbieten. Als Unglücksrabe des Tages verarzteten die Hungerbacher hinterher ihren Torhüter. An immerhin drei Treffern war Keeper Thomas Schelle ziemlich direkt beteiligt. „Krasse Torwart-Patzer“ sagte Michael Schöttl dazu. Aber in Huglfing und Oberhausen wird niemand über Thomas Schelle herfallen. Der Trainer selbst kann es ja nicht glauben, wie die Männer miteinander umgehen, wie viel Rücksicht und Einsicht sie walten lassen. „Die Mannschaft kriegt einen Nackenschlag nach dem anderen und es gibt nie ein Gestreite. Das ist eine homogene Truppe“, so Michi Schöttl. Den letzten Pollinger Treffer nach einer Ecke schossen sie auch noch selbst.