"Das kann nur unser Weg sein" - Elstorf schlägt JesBe deutlich

Der Vierkampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga Lüneburg 2 spitzt sich vor den direkten Duellen in den kommenden Wochen weiter zu. Nachdem der TV Meckelfeld sein Nachholspiel erfolgreich gestaltete, legte nun der TSV Elstorf mit einem beeindruckenden Heimsieg nach.

Dabei mussten die Elstorfer für ihren Erfolg durchaus schuften, denn die Bendestorfer machten es dem Favoriten nicht leicht. Den Grün-Weißen gelang es jedoch, ihre Tore aus dem Spiel und zum richtigen Zeitpunkt zu erzielen. Melvin Krolikowski (26.) und Max Hartmann (32.) verliehen ihrem Team die nötige Sicherheit, nach dem Seitenwechsel legte Hartmann direkt nach (47.). In der Schlussphase gelang es den Hausherren durch Krolikowski (75.), Björn Jarmer (87.) und Timo von Reith (90.) das Ergebnis hochzuschrauben.

Elstorfs Cheftrainer Hartmut Mattfeldt: „Glückwunsch an mein Team zu diesen deutlichen Erfolg im Nachholspiel gegen eine gute Mannschaft vom FC Jesteburg/Bendestorf. Trotz einigem spielerischen Leerlauf in beiden Halbzeiten, haben wir auch phasenweise sehr guten

Fußball gespielt. Alle sechs Tore wurden aus dem Spiel heraus erzielt. Durch gute Kombinationen und gutem Passspiel wurden die jeweiligen Torschützen hervorragend frei gespielt und zeigten sich auch sehr zielsicher im Torabschluss. Das war sehr gut

anzusehen. Der Gast war auch immer gut im Spiel, gab nie auf und agierte auch nach dem Rückstand immer weiter mutig nach vorn. Nur aufgrund unserer konzentrierten Abwehrleistung konnten wir am Ende wieder ohne Gegentor siegen. Das war heute eine eindeutige Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Spiel. Die Startelf, aber auch alle Einwechselspieler haben durch ihren Einsatz und ihre Energie zu diesem Mannschaftserfolg maßgeblich beigetragen. Das kann nur unser Weg sein für die nächsten Spiele. Schon am Sonntag gegen Egestorf gilt es an dieses Leistungsniveau anzuknüpfen. “