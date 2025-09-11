In der Fußball-Landesliga tritt der TSGV Waldstetten an diesem Sonntag (15 Uhr) bei einem der Meisterschaftsfavoriten in diesem Jahr an, dem TSV Ehningen. Beide Mannschaften weisen die gleiche Bilanz auf, drei Siegen stehen jeweils eine Niederlage gegenüber.

Es gibt jedoch einen Unterschied: Während die Waldstetter mit einer Pleite in die Saison gestartet sind und dann ihre drei Siege nacheinander eingefahren haben, hat es Ehningen erst am vergangenen Wochenende erwischt – und das nicht zu knapp. 0:4 hieß es nach dem Topduell mit dem TSV Bernhausen, der ebenfalls als einer der Meisterschaftsfavoriten in diesem Jahr gilt und der in der folgenden Woche Gegner der Mannschaft von Patrick Krätschmer sein wird.

Jonas Kurz und Marc Heinzmann agierten zuletzt als Innenverteidiger, im dichten Mittelfeld ist ebenfalls wenig Platz aktuell. „Das müssen wir uns noch einmal genau anschauen, es bleiben aber Luxusprobleme“, sagt Krätschmer. Ins Tor zurückkehren wird Max Helmli, da Andreas Kottmann, zuletzt im Tor und etatmäßiger Schlussmann der Waldstetter U23, im Urlaub weilt – hier muss Krätschmer somit nicht viel nachdenken.

Deswegen unterschätzt Waldstettens Trainer aber nach wie vor nicht den kommenden Gegner. „Bis zur 70. Minute stand es 0:0 und in der 60. Minute hat Ehningen einen Strafstoß verschossen. Dieses Duell hätte somit auch anders ausgehen können“, sagt Krätschmer, der wieder aus dem Vollen schöpfen kann, nachdem Eric Taxis seine Rotsperre gegen Echterdingen abgebrummt hatte. Sollte er wieder in die Startelf rücken, was nicht unwahrscheinlich ist, dann muss der TSGV-Coach grübeln, wer weichen muss.

Wie der Gegner auf diese am Ende empfindliche Heimniederlage reagieren werde, kann Krätschmer nicht einschätzen: „Das kann jetzt in beide Richtungen gehen. Entweder ist da eine gewisse Verunsicherung zu spüren oder aber Ehningen möchte diese Niederlage so schnell wie möglich wieder wettmachen und tritt mit Wut im Bauch entsprechend aggressiv auf. Wir werden auf beides eingestellt sein.“

Es sind aktuell nicht nur Entscheidungen in der Abwehr, die Krätschmer akribisch durchdenken muss, auch in Mittelfeld und Offensive ist der TSGV aktuell quantitativ wie qualitativ sehr stark besetzt. „Wir haben wirklich eine extreme Leistungsdichte, werden aber auch jeden einzelnen Akteur in dieser Saison benötigen, davon bin ich fest überzeugt“, sagt Krätschmer. Seine Mannschaft scheint diese Situation aktuell mehr als anzunehmen. „Es war wieder eine sehr gute Trainingswoche. Vor allem diejenigen, die zuletzt wenig bis gar nicht gespielt haben, haben mächtig Gas gegeben“, hat Waldstettens Trainer genau hingeschaut.

Der Mannschaftsgedanke wird in den vergangenen Tagen recht häufig verwendet beim TSGV. „Als Jungs haben sich diese Spieler damals für diesen Mannschaftssport entschieden. Wenn sie das nicht gewollt hätten, dann hätten sie auch Tennis spielen können“, sagt Krätschmer achselzuckend und verweist darauf, dass eine Mannschaft mehr als nur elf Akteure hat.

Er geht beim TSV Ehningen von einem Duell auf Augenhöhe aus, er selbst schätzte den kommenden Gegner schon während der Vorbereitung als heißen Kandidaten für die oberen Plätze ein, daran hat sich nichts geändert. Die Gastgeber werden allerdings auf ihren Kapitän, Marcel Berberoglu, verzichten müssen, der sich gegen Bernhausen in der Nachspielzeit Rot eingehandelt hatte. „Ich freue mich auf dieses Duell und gehe davon aus, dass das eine ganz spannende Geschichte werden wird“, blickt Krätschmer freudig voraus.