Das kann in der Bezirksliga Braunschweig 2 noch alles passieren

– Foto: Nückel/Steinmann

Im Aufstiegsrennen deutet vieles auf ein Finale zwischen Lehndorfer TSV und TSV Wendezelle hin. Im Tabellenkeller ist nach Rückzug des FC Helmstedt und dem feststehenden Absturz von Groß Lafferde nur noch ein Abstiegsplatz offen.

Fest steht: Ein Team steigt direkt auf. Drei Mannschaften steigen ab. Der FC Helmstedt ist nach Rückzug bereits als Absteiger geführt, SV Teutonia Gr. Lafferde kann den Klassenverbleib rechnerisch nicht mehr schaffen. Somit bleibt nur noch ein sportlicher Abstiegsplatz zu vergeben.

Der Saisonendspurt in der Bezirksliga Braunschweig 2 verspricht Spannung auf beiden Seiten der Tabelle. Weil mehrere Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben, ist die aktuelle Rangfolge jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig. Zwischen 20 und 24 Partien stehen derzeit auf dem Konto der Teams. Entscheidend sind deshalb nicht nur Punkte, sondern auch Nachholspiele und direkte Duelle.

Die Ausgangslage ist klar: Lehndorf hat den Vorteil des Vorsprungs, Wendezelle den Vorteil eines zusätzlichen Spiels. Brisant wird es am letzten Spieltag, wenn beide Mannschaften direkt aufeinandertreffen. Lehndorfer TSV gegen TSV Wendezelle könnte zum Endspiel um den einzigen Aufstiegsplatz werden.

Tabellenführer ist der Lehndorfer TSV mit 52 Punkten aus 22 Spielen. Verfolger TSV Wendezelle steht bei 48 Punkten, hat aber erst 21 Partien absolviert. Der Rückstand beträgt vier Zähler – bei einem Spiel weniger.

Lehndorf trifft zuvor noch auf Peine, Wenden, Schwicheldt, Lauingen-Bornum und Heeseberg. Wendezelle bekommt es unter anderem mit Vechelde, Lauingen-Bornum, Groß Lafferde, Lamme und Hondelage zu tun.

Der TSV Germania Lamme liegt mit 44 Punkten aus 23 Spielen auf Rang drei. Rechnerisch lebt die Hoffnung auf Platz eins weiter, praktisch ist Lamme jedoch auf mehrere Ausrutscher der beiden Spitzenteams angewiesen.

Zudem wartet ein anspruchsvolles Restprogramm mit Schwicheldt, Heeseberg, Wendezelle, Wipshausen und Rautheim. Vor allem das direkte Duell in Wendezelle dürfte für Lamme zur letzten Chance werden.

Der BSC Acosta II ist mit 41 Punkten aus bereits 24 Spielen Vierter. Vier Partien stehen noch aus. Nach oben fehlt der Anschluss zur Spitze, nach unten ist das Polster komfortabel. Für die Mannschaft dürfte es vor allem um die bestmögliche Platzierung gehen.

Kellerkampf auf einen Platz reduziert

Die größte Veränderung gibt es im Tabellenkeller. Weil Helmstedt bereits zurückgezogen wurde und Groß Lafferde nicht mehr zu retten ist, kämpfen mehrere Teams nur noch darum, nicht auf den letzten freien Abstiegsrang zu fallen.

Besonders gefährdet:

TSV Wipshausen – 21 Punkte aus 21 Spielen

VfB Peine – 22 Punkte aus 21 Spielen

Beide Teams liegen derzeit am unteren Ende des Feldes und dürften den größten Druck verspüren.

Noch nicht gesichert:

FC Wenden – 26 Punkte aus 22 Spielen

FC Heeseberg – 26 Punkte aus 20 Spielen

SV Arminia Vechelde – 27 Punkte aus 23 Spielen

TSV Schwicheldt – 28 Punkte aus 21 Spielen

SV Lauingen-Bornum – 28 Punkte aus 21 Spielen

FC SF Rautheim – 29 Punkte aus 23 Spielen

Vor allem Heeseberg sowie Lauingen-Bornum und Schwicheldt besitzen wegen ihrer Nachholspiele gute Chancen, sich rechtzeitig abzusetzen.

Diese Spiele könnten alles entscheiden

Im Saisonfinale ragen mehrere Begegnungen heraus:

Lehndorfer TSV – TSV Wendezelle (30. Spieltag): mögliches Finale um den Aufstieg

TSV Wendezelle – TSV Germania Lamme (28.): Schlüsselspiel im Titelrennen

VfB Peine – TSV Wipshausen (Nachholspiel 20. Spieltag): direktes Duell im Kampf um den Klassenverbleib

TSV Schwicheldt – SV Lauingen-Bornum (30.): je nach Verlauf mit hoher Bedeutung unten

Die Bezirksliga Braunschweig 2 erlebt einen Saisonendspurt mit zwei klaren Brennpunkten. Oben kämpfen Lehndorfer TSV und TSV Wendezelle um den direkten Aufstieg – womöglich bis zur letzten Minute des letzten Spieltags. Unten dagegen geht es nach den bereits feststehenden Fällen Helmstedt und Groß Lafferde nur noch um einen verbleibenden Abstiegsplatz. Gerade deshalb dürfte jeder Punkt nun doppelt zählen.

Das Restprogramm im Überblick:

BSC Acosta II

26. Spieltag: (A) SV Lauingen-Bornum (8.)

27. Spieltag: (H) FC SF Rautheim (7.)

29. Spieltag: (H) SV Arminia Vechelde (10.)

30. Spieltag: (A) VfB Peine (13.)



TSV Wipshausen

20. Spieltag: (A) VfB Peine (13.)

26. Spieltag: (H) FC SF Rautheim (7.)

27. Spieltag: (A) SV Arminia Vechelde (10.)

22. Spieltag: (A) TSV Schwicheldt (9.)

28. Spieltag: (H) SV Teutonia Gr. Lafferde (15.)

29. Spieltag: (A) TSV Germania Lamme (3.)

30. Spieltag: (H) MTV Hondelage 1909 (5.)



SV Lauingen-Bornum

16. Spieltag: (H) FC Heeseberg (11.)

26. Spieltag: (H) BSC Acosta II (4.)

17. Spieltag: (A) TSV Wendezelle (2.)

28. Spieltag: (A) VfB Peine (13.)

24. Spieltag: (H) Lehndorfer TSV (1.)

29. Spieltag: (H) FC Wenden (12.)

30. Spieltag: (A) TSV Schwicheldt (9.)



VfB Peine

20. Spieltag: (H) TSV Wipshausen (14.)

26. Spieltag: (H) Lehndorfer TSV (1.)

16. Spieltag: (H) FC Wenden (12.)

27. Spieltag: (A) VfL Leiferde (6.)

18. Spieltag: (H) FC Heeseberg (11.)

28. Spieltag: (H) SV Lauingen-Bornum (8.)

30. Spieltag: (H) BSC Acosta II (4.)



Lehndorfer TSV

26. Spieltag: (A) VfB Peine (13.)

27. Spieltag: (H) FC Wenden (12.)

28. Spieltag: (A) TSV Schwicheldt (9.)

24. Spieltag: (A) SV Lauingen-Bornum (8.)

29. Spieltag: (H) FC Heeseberg (11.)

30. Spieltag: (A) TSV Wendezelle (2.)





TSV Germania Lamme

26. Spieltag: (A) TSV Schwicheldt (9.)

27. Spieltag: (H) FC Heeseberg (11.)

28. Spieltag: (A) TSV Wendezelle (2.)

29. Spieltag: (H) TSV Wipshausen (14.)

30. Spieltag: (A) FC SF Rautheim (7.)



FC Heeseberg

16. Spieltag: (A) SV Lauingen-Bornum (8.)

26. Spieltag: (H) SV Teutonia Gr. Lafferde (15.)

27. Spieltag: (A) TSV Germania Lamme (3.)

18. Spieltag: (A) VfB Peine (13.)

28. Spieltag: (H) MTV Hondelage 1909 (5.)

20. Spieltag: (A) TSV Schwicheldt (9.)

29. Spieltag: (A) Lehndorfer TSV (1.)

30. Spieltag: (H) VfL Leiferde (6.)



SV Teutonia Gr. Lafferde

26. Spieltag: (A) FC Heeseberg (11.)

27. Spieltag: (H) TSV Wendezelle (2.)

28. Spieltag: (A) TSV Wipshausen (14.)

24. Spieltag: (A) FC Wenden (12.)

29. Spieltag: (H) FC SF Rautheim (7.)

30. Spieltag: (A) SV Arminia Vechelde (10.)



TSV Wendezelle

26. Spieltag: (H) SV Arminia Vechelde (10.)

17. Spieltag: (H) SV Lauingen-Bornum (8.)

27. Spieltag: (A) SV Teutonia Gr. Lafferde (15.)

28. Spieltag: (H) TSV Germania Lamme (3.)

29. Spieltag: (A) MTV Hondelage 1909 (5.)

30. Spieltag: (H) Lehndorfer TSV (1.)



SV Arminia Vechelde

26. Spieltag: (A) TSV Wendezelle (2.)

27. Spieltag: (H) TSV Wipshausen (14.)

28. Spieltag: (A) FC SF Rautheim (7.)

29. Spieltag: (A) BSC Acosta II (4.)

30. Spieltag: (H) SV Teutonia Gr. Lafferde (15.)



FC Wenden

16. Spieltag: (A) VfB Peine (13.)

27. Spieltag: (A) Lehndorfer TSV (1.)

28. Spieltag: (H) VfL Leiferde (6.)

26. Spieltag: (H) MTV Hondelage 1909 (5.)

24. Spieltag: (H) SV Teutonia Gr. Lafferde (15.)

29. Spieltag: (A) SV Lauingen-Bornum (8.)



MTV Hondelage 1909

27. Spieltag: (H) TSV Schwicheldt (9.)

28. Spieltag: (A) FC Heeseberg (11.)

26. Spieltag: (A) FC Wenden (12.)

29. Spieltag: (H) TSV Wendezelle (2.)

30. Spieltag: (A) TSV Wipshausen (14.)



VfL Leiferde

27. Spieltag: (H) VfB Peine (13.)

28. Spieltag: (A) FC Wenden (12.)

29. Spieltag: (H) TSV Schwicheldt (9.)

30. Spieltag: (A) FC Heeseberg (11.)



FC SF Rautheim

26. Spieltag: (A) TSV Wipshausen (14.)

27. Spieltag: (A) BSC Acosta II (4.)

28. Spieltag: (H) SV Arminia Vechelde (10.)

29. Spieltag: (A) SV Teutonia Gr. Lafferde (15.)

30. Spieltag: (H) TSV Germania Lamme (3.)



TSV Schwicheldt

26. Spieltag: (H) TSV Germania Lamme (3.)

27. Spieltag: (A) MTV Hondelage 1909 (5.)

22. Spieltag: (H) TSV Wipshausen (14.)

28. Spieltag: (H) Lehndorfer TSV (1.)

20. Spieltag: (H) FC Heeseberg (11.)

29. Spieltag: (A) VfL Leiferde (6.)

30. Spieltag: (H) SV Lauingen-Bornum (8.)