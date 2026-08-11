„Das kann dieses Jahr ein offener Kampf werden“

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der Pelsiner SV blickt nach einer turbulenten Phase wieder optimistisch nach vorn. Im FuPa-Teamcheck zieht Kevin Engler, der beim Pelsiner SV in der Kreisliga, Staffel II Vorpommern-Greifswald als Spieler, Teammanager und Vorstandsmitglied aktiv ist, eine erste Bilanz, spricht über meisterhafte Wendepunkte und blickt auf die anstehende Spielzeit.

Es gab Momente, in denen die Zukunft des Fußballs in Pelsin an einem seidenen Faden hing. Die Sorgen waren spürbar. Doch die Mannschaft fand über den Zusammenhalt zurück in die Erfolgsspur. Man sei „sehr zufrieden, konnten im Laufe der Saison 10 neue Spieler gewinnen und haben damit ein Tal mit argen Personalproblemen überwunden“, sagt Kevin Engler gegenüber FuPa. Es geht nun darum, das Erreichte zu festigen. „Zu verbessern gilt jetzt weiterhin die Eingespieltheit und die taktische Ausrichtung“, ergänzt Kevin Engler.

Der Zusammenhalt als Fundament für den Aufschwung

Der Blick zurück verdeutlicht die Dynamik dieser Kehrtwende. Die positive Wendung ist kein Zufall, sondern das Resultat harter Arbeit des gesamten Umfelds. Besondere Anerkennung gebührt dabei dem Einsatz aller Beteiligten. Im Mai 2025 stand der Verein kurz davor, keine Mannschaft mehr zu melden. Alle rauften sich zusammen, kamen wieder zum Training und wichtige neue Spieler fanden den Weg zum Pelsiner SV. Auf dieser Basis blickt man mit Stolz auf die gesamte Entwicklung des Vereins.

Sommerliche Highlights und das klare Saisonziel

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit vereint sportliche Tests mit teambildenden Maßnahmen. Zu den Höhepunkten zählt ein Testspiel gegen den neugegründeten Verein Phönix United sowie ein Mannschaftsausflug mit einer Floßfahrt auf der Peene. Dieses Gemeinschaftsgefühl soll auch die Grundlage für die kommenden Aufgaben in der Kreisliga, Staffel II Vorpommern-Greifswald bilden. Die Vorgabe für das anstehende Spieljahr ist klar gesteckt: „Die Leistung der vergangenen Saison bestätigen – mindestens Platz 4“, betont Kevin Engler.

Ein offener Schlagabtausch an der Tabellenspitze

Wer in der kommenden Spielzeit das Rennen um den Titel machen wird, lässt sich derzeit kaum mit Gewissheit vorhersagen. Die Liga steht vor einer ungewissen und womöglich hochspannenden Konstellation. Es sei „schwer einzuschätzen, wie sich alle Mannschaften in der Sommerpause entwickelt haben. Das kann dieses Jahr ein offener Kampf zwischen mehreren Vereinen an der Spitze werden“, meint Kevin Engler.

Umbruch im Kader und frisches Blut

Der Kader verändert jedoch sein Gesicht und muss schmerzhafte Abgänge verkraften. Mit Stefan Thefs und Mario Fromm haben sich zwei verdiente Spieler in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet. Zudem verlässt mit Marvin Lüdemann die unangefochtene Nummer 1 im Tor den Verein und schließt sich dem HFC Greifswald in der Landesklasse an. Demgegenüber steht auch ein Hoffnungsträger als Neuzugang fest: Damon Hahn konnte bislang dazugewonnen werden. Er spielte bis Sommer 2025 in allen Jugendmannschaften des VFC Anklam und stößt nach einer Fußballpause nun erstmals beim Pelsiner SV in den Herrenbereich.

Blick auf die neuen Regeln

Auch Regeldiskussionen machen vor dem Amateurfußball nicht halt. Angesprochen auf Neuerungen der Fußball-Weltmeisterschaft findet das Vorstandsmitglied klare Worte zu den Zeitspiel-Regeln. „Der Countdown bei Abstößen und Einwürfen ist sinnvoll und wird taktisches Zeit schinden hoffentlich reduzieren“, erklärt Kevin Engler abschließend.