Das kann die Erste des 1. FC Kleve von den B-Junioren lernen

Liga- und Lokalrivale Siegfried Materborn erkämpfte sich ein 2:2 (2:2) gegen den Tabellenfünften TuB Mussum. Mehdi Lammsiah hatte die Materborner zweimal in Führung gebracht (3., 14.); die Gäste antworteten jeweils wenig später (9., 26.). Die angesetzte Niederrheinliga-Partie der B-Juniorinnen des VfR Warbeyen beim FV Mönchengladbach wurde verschoben, weil der VfR bei einem Hallenturnier im Einsatz war.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: