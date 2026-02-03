Das kann die Erste des 1. FC Kleve von den B-Junioren lernen

Das war einmal ein echtes Highlight für den Nachwuchs des Kevelaerer SV. Im Niederrheinpokal der C-Junioren traf die Mannschaft von Trainer Oliver Franzen, die in der Leistungsklasse den zweiten Platz belegt, auf den Wuppertaler SV. Und der Gastgeber bereitete dem haushohen Favoriten aus der Regionalliga West eine Halbzeit lange erhebliche Probleme.
Am Ende gab’s zwar eine 0:5 (0:0)-Niederlage, doch die Kevelaerer Talente durften stolz auf ihre Leistung sein. Nach der torlosen ersten Hälfte sahen sich die Gäste zu einem Vierfachwechsel gezwungen. Dieser hatte aus Wuppertaler Sicht die erhoffte Wirkung. Innerhalb einer Viertelstunde zog der Gast auf 3:0 davon (37., 43., 50.). In der Schlussphase legte der Favorit noch zwei Treffer nach (66., 70.).
„In der ersten Halbzeit hatte der Gegner nur eine gute Chance. Nach der Pause sind wir dann ein bisschen auseinandergebrochen. Es war einfach ein Qualitätsunterschied. Wir sind trotzdem total zufrieden mit unserer Leistung“, sagte Oliver Franzen.
Die B-Junioren des 1. FC Kleve rehabilitierten sich unterdessen im ersten Niederrheinliga-Spiel des neuen Jahres für die überraschende Pokalniederlage bei der unterklassigen SpVgg Sterkrade-Nord. Mit einem 2:1 (1:1) beim FSV Duisburg sicherten sich die Klever Talente drei wichtige Zähler im Abstiegskampf – und das trotz eines frühen Rückschlags.
Bereits nach vier Minuten ging der Gastgeber aus Duisburg in Führung. „Wir sind nicht ganz so gut reingekommen. Dann haben wir uns mit der Zeit ins Spiel reingebissen und uns von Minute zu Minute verbessert“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann. Der Lohn: In der 39. Minute brachte Bert Giesen einen von der Mauer abgefälschten Freistoß zum Ausgleich im Tor unter.
Nach dem Seitenwechsel drückte der FSV auf den erneuten Führungstreffer. Der fiel jedoch spät auf der anderen Seite. Osman Erkis nutzte in der 75. Minute einen Duisburger Abstimmungsfehler zwischen Abwehr und Keeper zum 2:1-Siegtreffer. „Wir haben das auf der emotionalen, kämpferischen Ebene heute total gut gemacht und waren sehr stabil. Es ist ein klassischer Fall vom Glück des Tüchtigen“, sagte Hegemann. In der Tabelle hat der 1. FC Kleve jetzt vier Zähler Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge.
In der Grenzlandliga der C-Junioren eroberte der 1. FC Kleve am Samstag mit einem 5:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfB Homberg die Tabellenführung. Darian Böker (17.) sorgte für die Klever Halbzeitführung. Nach der Pause sorgten Lukas Rehfeldt (47., 53.), Ben Janßen (62.) und Milo Gichtbrock (68.) für klare Verhältnisse.
Liga- und Lokalrivale Siegfried Materborn erkämpfte sich ein 2:2 (2:2) gegen den Tabellenfünften TuB Mussum. Mehdi Lammsiah hatte die Materborner zweimal in Führung gebracht (3., 14.); die Gäste antworteten jeweils wenig später (9., 26.). Die angesetzte Niederrheinliga-Partie der B-Juniorinnen des VfR Warbeyen beim FV Mönchengladbach wurde verschoben, weil der VfR bei einem Hallenturnier im Einsatz war.
