Foto: SG Warthausen/Alberweiler

Die Fußballerinnen der SG Warthausen/Alberweiler II haben eine erfolgreiche Saison hinter sich. Am Ende einer intensiven Spielzeit krönt sich die Spielgemeinschaft zum Meister der Frauen-Regionenliga, Staffel 6, und macht den Aufstieg in die Frauen-Landesliga perfekt. Trainer Christian Schwer analysiert die Faktoren des Erfolgs, den unbändigen Teamgeist seiner Auswahl und wirft einen Blick voraus auf die anstehende Spielzeit.

Der Gewinn der Meisterschaft löste bei den Fußballerinnen der SG Warthausen/Alberweiler II kollektive Erleichterung und großen Jubel aus. Nach dem feststehenden Titel ließen die Spielerinnen den Emotionen freien Lauf und machten die Nacht zum Tag. „Meine Mannschaft hat den Titel auf jeden Fall ausgiebig gefeiert“, berichtet Trainer Christian Schwer gegenüber FuPa. Für den anschließenden Erholungsprozess war das Timing im Kalender beinahe perfekt gewählt, wie der Coach verrät: „Praktischerweise hatten einige am darauffolgenden Werktag sogar Urlaub – das kam nach der langen Nacht natürlich genau richtig.“

Ein Blick auf das finale Klassement verdeutlicht, wie konstant sich der neue Titelträger den Spitzenplatz erarbeitet hat. Die SG Warthausen/Alberweiler II beendet die abgeschlossene Spielzeit mit 51 Punkten auf dem ersten Platz. Aus den insgesamt 22 absolvierten Partien holte das Team 16 Siege, drei Unentschieden und musste lediglich drei Niederlagen hinnehmen. Das Torverhältnis von 51:13 unterstreicht dabei die defensive Kompaktheit des frisch gebackenen Meisters.

Ein hauchdünner Vorsprung im dramatischen Titelrennen

Der direkte Konkurrent lieferte dem Spitzenreiter bis zum Schluss ein packendes Duell auf Augenhöhe, hatte am Ende im Kampf um den Thron jedoch das Nachsehen. Die SG Mietingen/Baltringen beendet die Saison nach 22 absolvierten Spielen mit 49 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des engsten Verfolgers weist 16 Siege, ein Unentschieden und um genau zu sein fünf Niederlagen auf. Obwohl der Rivale mit einem Torverhältnis von 53:24 Toren eine geringfügig treffsicherere Offensive stellte, entschied letztlich ein knapper Vorsprung von zwei Zählern über den Ausgang der Meisterschaft.

Überraschender Traumstart verändert die Zielsetzung

Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz gegenwärtige Erfolg gefeiert werden kann, war zu Beginn des Jahres keineswegs absehbar. Nach einem sechsten Tabellenplatz im Vorjahr ging der Trainer mit einer deutlich bescheideneren Prämisse an die neue Aufgabe heran, ehe eine furiose Siegesserie zu Saisonbeginn neue Kräfte freisetzte.

„Vor der Saison lautete mein Ziel in erster Linie, uns im Vergleich zum Vorjahr - Platz 6 - zu verbessern. Durch die ersten sechs Siege zum Auftakt lief es zwar besser als erwartet, dennoch haben wir den Fokus darauf gelegt, von Spiel zu Spiel zu schauen“, blickt Christian Schwer auf den Verlauf der ersten Wochen zurück.

Starker Teamgeist und kontinuierliche Weiterentwicklung

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die starke Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate der Zusammenhaltn der Mannschaft. „Aus meiner Sicht hat sich vieles gut zusammengefügt. Besonders unser starker Teamgeist war dabei ein entscheidender Faktor. Wir haben immer füreinander gearbeitet, hatten eine hervorragende Stimmung und konnten so konstant punkten. Zudem haben wir uns im Verlauf der Saison kontinuierlich weiterentwickelt – das hat am Ende wohl den Unterschied gemacht“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.

Charakterstärke und Ausgeglichenheit bei Rückschlägen

Auf dem Rasen und in der Kabine zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch eine bemerkenswerte Resilienz aus, die auch durch Rückschläge in den Partien nicht ins Wanken gebracht werden konnte. Christian Schwer umreißt die Stärken wie folgt: „Eine unserer größten Stärken ist sicherlich der Teamgeist und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Jeder bringt sich ein, wir unterstützen uns gegenseitig und geben nicht auf. Hinzu kommt, dass wir sehr ausgeglichen besetzt sind und jeder seinen Beitrag leistet. Auch mit Rückschlägen konnten wir gut umgehen und haben danach immer wieder zurückgefunden.“

Zukunftspläne für eine anstehende Abschlussfahrt

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf soll die wohlverdiente Belohnung für die Spielerinnen nicht zu kurz kommen. Während die Feierlichkeiten in der Heimat bereits intensiv waren, steht eine gemeinsame Urlaubsreise noch zur Debatte, wobei der Trainer volles Vertrauen in die Kreativität seiner Mannschaft setzt. „Eine Abschlussfahrt steht zwar im Raum, konkrete Planungen gibt es derzeit aber noch nicht. Ich bin mir sicher, dass sich die Mädels noch etwas Gutes überlegen werden“, blickt der Coach auf die kommenden freien Wochen.

Gemeinsamer Entschluss für den nächsten sportlichen Schritt

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt nach oben auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Die Entscheidung für die Landesliga war bereits weit vor dem eigentlichen Titelgewinn im Kreis des Vereins und des Kaders fest vereinbart worden. „Mit dem Thema Aufstieg haben wir uns bereits vor einigen Wochen intensiv auseinandergesetzt und es auch innerhalb der Mannschaft besprochen. Gemeinsam sind wir zu dem Entschluss gekommen, das Aufstiegsrecht wahrzunehmen – unabhängig davon, ob wir am Ende Meister werden“, stellt Christian Schwer unmissverständlich klar.

Erste personelle Weichenstellungen für die Landesliga

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die Planungen bereits auf Hochtouren, um das Team für die neuen Anforderungen fit zu machen. Das Gesicht des Kaders wird sich punktuell verändern. Der Trainer gewährt einen Einblick in den aktuellen Stand der Dinge: „In Sachen Kaderplanung tut sich bereits etwas. Es wird einige Abgänge geben, gleichzeitig sind auch Verstärkungen vorgesehen. Die weiteren Planungen laufen derzeit noch.“

Klassenerhalt als oberste Prämisse im neuen Spieljahr

Für die Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den Verbleib in der Landesliga. Christian Schwer gibt die klare Marschroute für die Zukunft vor: „Als Aufsteiger besteht unser Hauptziel darin, die Klasse zu halten und nicht direkt wieder abzusteigen. Alles, was darüber hinausgeht, wäre ein schöner Bonus.“