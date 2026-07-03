Das Kader-Update des 1. FC Kleve nach dem Oberliga-Abstieg

Was für den VfB Homberg gilt, trifft auch auf den 1. FC Kleve zu: Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein geht es in der Landesliga weiter. Ganz überraschend kam der Schritt nach unten in Kleve allerdings nicht mehr. Der Klub hatte in den vergangenen Jahren immer wieder um den Klassenerhalt kämpfen müssen, nun ist der Gang eine Liga tiefer Realität.
Trainer Umut Akpinar steht damit vor der Aufgabe, eine Mannschaft neu zu formen. Der aktuelle Kader ist noch überschaubar, hat aber bereits klare Konturen. Im Tor stehen Henning Divis und Ahmet Taner. In der Abwehr sind Elidon Bilali, Calvin Busch, Philipp Divis und Timo Sanders gelistet.
Im Mittelfeld gehören Ilkay Arif Akpinar, Nermin Badnjevic, Fabian Berntsen, Matteo Cagnazzo, Sam Jansen, Niklas Klein-Wiele, Emil Oerding und Luca Thuyl zum Aufgebot. Im Angriff steht mit Ole Kook bislang ein Spieler im Kader. Gerade in der Offensive dürfte sich nach aktuellem Stand also noch etwas tun müssen.
Bislang sind fünf Zugänge bekannt. Oerding und Cagnazzo rücken aus dem eigenen Verein in den Kader. Busch kommt vom FSV Duisburg, Berntsen von SGE Bedburg-Hau und Jansen vom 1. FC Bocholt. Damit setzt Kleve zunächst auf eine Mischung aus internen Lösungen, jungen Spielern und Akteuren aus der Region.
Dem stehen allerdings zahlreiche Abgänge gegenüber. Fabio Forster wechselt zum 1. FC Lintfort, Memlan Darwish zum SC St. Tönis 1911/20. Henry Heynen, Felix Beeker und Elias Reffeling schließen sich Viktoria Goch an, Lennis Bonnet geht zum SV Rindern, Tim Haal zum SV Rees.
Außerdem verlassen Joel Agbo in Richtung Holzheimer SG, Diwan Duyar, Dario Gerling und Frederik Meurs in Richtung SV Scherpenberg sowie Dominik Burghard zum TSV Meerbusch den Verein. Evangelos Karatzidis wechselt zur SpVgg Erkenschwick, bei Juliano Ismanovski ist das Ziel noch unbekannt.
Der aktuelle Stand zeigt, wie groß der Umbruch am Bresserberg ist. Kleve verliert viele Spieler und hat den Kader bislang nur punktuell ergänzt. Das muss nicht zwingend problematisch sein, macht aber deutlich, dass die Planung noch nicht abgeschlossen sein dürfte.
Für Akpinar wird entscheidend sein, wie schnell aus dem vorhandenen Gerüst und möglichen weiteren Zugängen eine stabile Landesliga-Mannschaft entsteht. Nach Jahren im Abstiegskampf geht es für den 1. FC Kleve nun darum, sich in der neuen Liga zu sortieren und wieder sportliche Stabilität zu finden.