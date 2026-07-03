Das Kader-Update des 1. FC Kleve nach dem Oberliga-Abstieg Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein geht der 1. FC Kleve mit Trainer Umut Akpinar und einem stark veränderten Kader in die Landesliga. von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Kapitän Fabio Forster (r.) hat den Klub verlassen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Was für den VfB Homberg gilt, trifft auch auf den 1. FC Kleve zu: Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein geht es in der Landesliga weiter. Ganz überraschend kam der Schritt nach unten in Kleve allerdings nicht mehr. Der Klub hatte in den vergangenen Jahren immer wieder um den Klassenerhalt kämpfen müssen, nun ist der Gang eine Liga tiefer Realität.

Trainer Umut Akpinar steht damit vor der Aufgabe, eine Mannschaft neu zu formen. Der aktuelle Kader ist noch überschaubar, hat aber bereits klare Konturen. Im Tor stehen Henning Divis und Ahmet Taner. In der Abwehr sind Elidon Bilali, Calvin Busch, Philipp Divis und Timo Sanders gelistet. Im Mittelfeld gehören Ilkay Arif Akpinar, Nermin Badnjevic, Fabian Berntsen, Matteo Cagnazzo, Sam Jansen, Niklas Klein-Wiele, Emil Oerding und Luca Thuyl zum Aufgebot. Im Angriff steht mit Ole Kook bislang ein Spieler im Kader. Gerade in der Offensive dürfte sich nach aktuellem Stand also noch etwas tun müssen.

Fünf Zugänge stehen fest Bislang sind fünf Zugänge bekannt. Oerding und Cagnazzo rücken aus dem eigenen Verein in den Kader. Busch kommt vom FSV Duisburg, Berntsen von SGE Bedburg-Hau und Jansen vom 1. FC Bocholt. Damit setzt Kleve zunächst auf eine Mischung aus internen Lösungen, jungen Spielern und Akteuren aus der Region. Dem stehen allerdings zahlreiche Abgänge gegenüber. Fabio Forster wechselt zum 1. FC Lintfort, Memlan Darwish zum SC St. Tönis 1911/20. Henry Heynen, Felix Beeker und Elias Reffeling schließen sich Viktoria Goch an, Lennis Bonnet geht zum SV Rindern, Tim Haal zum SV Rees.