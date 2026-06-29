„Das Jubiläum versaut“: 1860 München sagt eine Woche vorher ab – Dorfclub ohne Geburtstagsparty

Es war alles angerichtet. Die Tribüne war schon fast auf dem Weg nach Gelting. Da klingelte das Handy des Organisators – und der stornierte die Planung für das große Jubiläumsfest mit Promi-Kick. Eine Woche vor dem Legendenspiel gegen 1860 München liegen die Pläne komplett auf Eis. Die Löwen-Insolvenz hat die Geburtstagsparty des SV Gelting gesprengt.
Der Sportverein wollte am kommenden Wochenende an der Leitenstraße mit 500 Fans feiern – und freute sich auf die Gäste von 1860 München. Die Legendenmannschaft der Münchner Löwen hatte sich angekündigt. Gelting hatte schon Karten verkauft und alles für einen stimmungsvollen Empfang vorbereitet. Durch die Insolvenz des Kultklubs fällt der SV-Geburtstag aus. Ein Dämpfer für Gelting? „Ich würde eher sagen: Es ist eine Katastrophe“, sagt Tobias Holzer.
Der Abteilungsleiter leidet gleich in doppelter Hinsicht. Holzer ist großer Löwenfan mit aktuell akut blutendem Herzen. Und er ist als Spartenleiter der Geltinger Kicker um die Krönung des Geburtstagsjahres gebracht worden. „Für die meisten unserer Jungs wäre es das größte Spiel ihres Lebens gewesen.“ Als die Spieler von der Absage hörten, „war das ein Riesendämpfer. Die haben sich wahnsinnig darauf gefreut.“ Und das ganze Umfeld des Klubs natürlich auch. Noch vor Kurzem hatte Holzer gegenüber unserer Zeitung gesagt: „Das Spiel wird das Highlight meiner Zeit im Verein.“ Trainer Volker Wellmann weiß, dass einige Spieler sogar das 1860-Logo als Tattoo tragen. Die Euphorie an der Leitenstraße war riesig, als die Zusage der Traditionsmannschaft kam. Die Karten gingen in den Verkauf. Und jeder Aktive in der Mannschaft wollte am Samstag auf dem Platz stehen.
Eine Woche vor dem Anpfiff wurde Holzer informiert. Wegen der Insolvenz der Löwen könne das Spiel nicht stattfinden. Die Ex-Profis aus dem Traditionsteam haben nämlich noch Arbeitspapiere mit dem Turn- und Sportverein. Und Geld fließt dort aktuell wenig. „Unser Jubiläum ist damit versaut, anders kann ich es nicht sagen.“
Zehn Mitglieder planten im inneren Kreis an dem Fußballfest beim A-Klassen-Club mit. Über ein Jahr lang eiferten sie auf den Termin hin. „Das war alles für die Katz“, sagt Holzer. Es blieb wenig Zeit, sich zu ärgern: Er rief sofort den Tribünenbauer an, dass er bitte nicht losfahren soll nach Gelting. Essen und Getränke hatten die Geltinger noch nicht besorgt – zum Glück. Auch an die Löwen hat der Verein noch keine Antrittsprämie gezahlt. „Das hätten wir vermutlich nie zurückbekommen.“
50 Fanschals haben die Planer schon gekauft. „SV Gelting – 1860 München“ und das Datum „4.7.2026“ stehen darauf. Verkauft werden sollten die Schals beim Jubiläumsspiel. „Jetzt hoffen wir, dass ein paar Fans und Unterstützer sie noch nehmen, damit wir zumindest den Einkaufspreis zurückkriegen“, sagt Holzer. Gebühren an den Online-Ticket-Händler muss der SV Gelting noch bezahlen, obwohl die Veranstaltung geplatzt ist.
Wer ein Ticket bei einer analogen Vorverkaufsstelle gekauft hat, kann seine Karten am Dienstag- und Donnerstagabend am Geltinger Fußballplatz zurückgeben und das Geld zurückbekommen. Von 19 bis 21 Uhr sind die Verantwortlichen da. Wer seine Karten online gekauft hat, muss sich um nichts kümmern: „Das Geld wird automatisch zurücküberwiesen“, versichert der SV Gelting auf seiner Instagram-Seite.
Ob es ein Geburtstagsfest für den Stadtteil-Club geben wird, weiß Holzer noch nicht. „Dafür habe ich gerade auch keinen Kopf.“ Am anvisierten Spieltermin zumindest ist keine Partie mehr geplant. Ein gleichwertiger Ersatz für die Löwen sei so schnell unmöglich zu finden. Holzer will jetzt den Kopf freibekommen. Er radelt an den Gardasee – danach macht er sich Gedanken.