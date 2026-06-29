„Das Jubiläum versaut“: 1860 München sagt eine Woche vorher ab – Dorfclub ohne Geburtstagsparty Insolvenz der Löwen von Dominik Stallein · Heute, 18:54 Uhr · 0 Leser

Restlos bedient nach der Pokal-Pleite: Die Löwen führten bis zur Nachspielzeit – dann kam der K.o. im Elferschießen. – Foto: IMAGO/Heiko Becker

Der SV Gelting hatte für sein Jubiläum 500 Fans erwartet und Karten verkauft. Die Tribüne war schon fast unterwegs, als die Löwen-Legendenmannschaft wegen der Insolvenz absagte.

Es war alles angerichtet. Die Tribüne war schon fast auf dem Weg nach Gelting. Da klingelte das Handy des Organisators – und der stornierte die Planung für das große Jubiläumsfest mit Promi-Kick. Eine Woche vor dem Legendenspiel gegen 1860 München liegen die Pläne komplett auf Eis. Die Löwen-Insolvenz hat die Geburtstagsparty des SV Gelting gesprengt. 500 Tickets waren schon verkauft Der Sportverein wollte am kommenden Wochenende an der Leitenstraße mit 500 Fans feiern – und freute sich auf die Gäste von 1860 München. Die Legendenmannschaft der Münchner Löwen hatte sich angekündigt. Gelting hatte schon Karten verkauft und alles für einen stimmungsvollen Empfang vorbereitet. Durch die Insolvenz des Kultklubs fällt der SV-Geburtstag aus. Ein Dämpfer für Gelting? „Ich würde eher sagen: Es ist eine Katastrophe“, sagt Tobias Holzer. Der Abteilungsleiter leidet gleich in doppelter Hinsicht. Holzer ist großer Löwenfan mit aktuell akut blutendem Herzen. Und er ist als Spartenleiter der Geltinger Kicker um die Krönung des Geburtstagsjahres gebracht worden. „Für die meisten unserer Jungs wäre es das größte Spiel ihres Lebens gewesen.“ Als die Spieler von der Absage hörten, „war das ein Riesendämpfer. Die haben sich wahnsinnig darauf gefreut.“ Und das ganze Umfeld des Klubs natürlich auch. Noch vor Kurzem hatte Holzer gegenüber unserer Zeitung gesagt: „Das Spiel wird das Highlight meiner Zeit im Verein.“ Trainer Volker Wellmann weiß, dass einige Spieler sogar das 1860-Logo als Tattoo tragen. Die Euphorie an der Leitenstraße war riesig, als die Zusage der Traditionsmannschaft kam. Die Karten gingen in den Verkauf. Und jeder Aktive in der Mannschaft wollte am Samstag auf dem Platz stehen.

Die erste Mannschaft Geltings: Mit ihr begann die Fußballgeschichte im zweiten Anlauf. Vor der Gründung 1966 gab es schon mal ein Team, aber nur für wenige Jahre. – Foto: SV Gelting