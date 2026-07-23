– Foto: Fabian Enzensperger

Im FuPa-Teamcheck spricht Nikolai Kopfsguter, Sportlicher Leiter des SV Kressbronn, über die Erfahrungen aus der Landesliga, den personellen Umbruch auf der Trainerbank und die Ziele für die neue Saison. Nach einem Jahr in der höheren Spielklasse soll die Mannschaft von den gesammelten Erfahrungen profitieren.

Auch wenn der SV Kressbronn künftig wieder in der Bezirksliga antritt, zieht Kopfsguter ein positives Fazit der vergangenen Saison. Nach dem Aufstieg habe sich die Mannschaft zunächst an das höhere Niveau gewöhnen müssen.

Gerade die gesammelten Erfahrungen sollen nun helfen, in der Bezirksliga wieder eine gute Rolle zu spielen.

„Nachdem wir in die Landesliga aufgestiegen waren, mussten wir uns erst einmal an die höhere Liga und das Tempo gewöhnen. Wir hatten, bis auf Luka und Marko Föger und ab der Rückrunde mit Felix Dunger, einen Landesliga unerfahrenen Kader. Die Mannschaft hat ein wenig gebraucht sich in der Liga zurecht zu finden. Wir haben uns allerdings nach und nach besser zurecht gefunden und konnten denke ich trotz allem eine gute und akzeptable Landesliga Saison spielen. Wir sind kein Landesliga typischer Verein. Das Jahr Landesliga war lehrreich und hat den Spielern in Sachen Erfahrung sicherlich gut getan worauf wir jetzt in der Bezirksliga aufbauen können“, sagt Nikolai Kopfsguter.

Fokus auf Fitness und Eingespieltheit

Besondere Höhepunkte gibt es in der Vorbereitung bewusst nicht.

„Highlights an sich gibt es keine. Wichtig wird es sein, dass wir zum Start der Saison am 15.08.26 eine fitte und eingespielte Mannschaft auf dem Platz haben.“

Der Schwerpunkt liegt darauf, die Mannschaft körperlich und spielerisch optimal auf den Saisonstart vorzubereiten.

Die gesamte Mannschaft hat sich entwickelt

Einen einzelnen Spieler möchte Kopfsguter nicht herausheben. Für ihn steht die Entwicklung des gesamten Teams im Mittelpunkt.

„Wichtig war, wie ich oben schon erwähnt habe, dass sich die gesamte Mannschaft in der Landesliga weiterentwickelt hat, diesen Schwung wollen wir in die neue Saison mitnehmen.“

Die Erfahrungen aus der höheren Spielklasse sollen dabei helfen, in der Bezirksliga konstant gute Leistungen abzurufen.

Mit einem starken Kader ins obere Tabellendrittel

Die Zielsetzung formuliert der Sportliche Leiter durchaus selbstbewusst.

„Die Bezirksliga ist eine enge und umkämpfte Liga, wo jeder jeden schlagen kann. Wir haben aber einen sehr guten Kader, der sicherlich im oberen Drittel der Tabelle mitspielen kann.“

Trotz der ausgeglichenen Liga sieht er die Mannschaft gut aufgestellt, um vorne mitzuspielen.

Oberzell führt den Favoritenkreis an

Für den Meisterschaftskampf hat Kopfsguter zwei Mannschaften besonders im Blick.

„Ich denke der Topfavorit ist der SV Oberzell, die sich selber vermutlich eher als Landesligist sehen als Bezirksligist. Dann würde ich noch den FV Ravensburg II in den Kreis der Aufstiegsanwärter zählen.“

Vor allem den SV Oberzell schätzt er als stärksten Titelkandidaten ein.

Neuer Trainer und gezielte Verstärkungen

Auch personell hat sich beim SV Kressbronn einiges getan.

„Wir haben einen neuen Trainer mit Thomas Kristen.“

Darüber hinaus verstärken Yanick Minge von Henobo sowie Niklas Layer-Reis vom TSV Eriskirch den Kader. Zusätzlich erhalten mehrere Spieler aus der eigenen A-Jugend die Chance, sich in der Vorbereitung für die erste Mannschaft zu empfehlen.

Damit setzt der Verein neben externen Neuzugängen auch weiterhin auf den eigenen Nachwuchs.

Klare Regeln gegen Zeitspiel

Die neuen Regeländerungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft bewertet Kopfsguter positiv.

„Gut finde ich, dass man bei einer Auswechslung nur noch 10 Sekunden Zeit hat den Platz zu verlassen bzw. so schnell wie möglich den Platz verlassen muss. Des Weiteren finde ich gut, dass man bei Abstoß und Einwurf ebenfalls nur noch 5 Sekunden Zeit hat, diesen auszuführen. Das macht das Spiel schneller. Ich hoffe, dass es die Schiedsrichter in unseren Ligen dann auch einheitlich anwenden.“

Aus seiner Sicht sorgen die neuen Vorgaben für mehr Spielfluss. Entscheidend sei allerdings, dass sie auch im Amateurfußball konsequent und einheitlich umgesetzt werden.

Nach einem lehrreichen Jahr in der Landesliga richtet der SV Kressbronn den Blick nun nach vorne. Mit einem neuen Trainer, gezielten Verstärkungen und den Erfahrungen aus der höheren Spielklasse möchte sich die Mannschaft in der Bezirksliga Bodensee im oberen Tabellendrittel etablieren.