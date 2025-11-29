Das Jahr geht zu Ende

Der 18. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost am morgigen Sonntag bedeutet gleichzeitig der letzte Auftritt der Erlenbrunner Mannschaft im laufenden Jahr. Und es wartet nochmals ein Kracher zum Schluss, denn kein geringerer als der Spitzenreiter und Titelkandidat Nummer eins, die SG Waldfischbach, bittet zum Tanz! Die Gastgeber gleichen zu großen Teilen einer Bezirksligamannschaft und wollen mit aller Macht Meister werden. Auf diesem Weg ist der SVE nur ein weiterer Schritt. Die Gastgeber, mit 40 Punkten aus 15 Spielen und einem Torverhältnis von 49:19, ließen bisher nur sehr wenig liegen und dominieren die Liga fast nach Belieben. Bester Torschütze in einem durchweg stark besetzten Kader ist Lukas Wilhelm mit bisher 9 Toren. Die Erlenbrunner Mannschaft, geplagt von personellen Sorgen, braucht deutlich mehr als einen Sahnetag um etwas zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen. Aber wie immer liegt die Wahrheit auf dem Platz.