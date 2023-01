Das Jahr beginnt mit Traumtoren

Im Strafraum wusste Ellen´s Verteidigung sich nur mit einem Foul zu helfen und der Schiedsrichter zeigte völlig zu recht auf den Elfermeterpunkt.

Obwohl Keeper Vogel die Ecke ahnte, traf J.Krogel zum 1:1 Pausenstand.

Nach dem Pausentee nahmen die Hirschjäger das Heft in die Hand und hatten mehr Spielanteile und Ballbesitz. Wie schon in Hälfte eins schafften die Hirschjäger es nicht zu zwingenden Torabschlüssen, da die Abwehr von Ellen´s trotz zweier verletzungsbedingter Wechsel sicher stand.

Die Gäste setzten auf Konter. Gut 30 Meter vor dem Gehäuse gab es einen Freistoß für Ellen´s Team. Es war Minute 58.

Zenginer legte sich die Kugel hin und schoss direkt aufs Tor. Mit Erfolg. Es war das zweite Tor der Kategorie Traumtor an diesem Abend. Der Gastgeber wirkte niedergeschlagen nach dem Treffer, aber gab sich selbstverständlich nicht auf. Der Außenseiter macht fortan hinten dicht und zog sich komplett in die eigene Hälfte zurück. Bei dem enormen Druck mussten sich irgendwann Lücken ergeben und die Hausherren bekamen ihre Großchance. Erneut war es Vogel der im 1-gegen-1 die Oberhand behielt und den Ball an den Pfosten lenken konnte, ehe die Verteidigung im Anschluss in höchster Not klären konnte. Mitten in der Drangphase war es dann wie so oft im Fußball. Ellen´s spielt einen der noch seltenen Angriffe nach vorne und am Ende war es Fuchs mit einem schönen Schuss vom 16er Eck der den Ball im Netz zappeln ließ.

Jetzt hieß es für Ellen´s Team noch die letzten fünf Minuten überstehen. Bis auf den Anschlusstreffer, drei Minuten vor dem Spielende, erneut Kategorie Traumtor, passierte dann nichts mehr.

Die Gäste starten somit mit einem Erfolg in die Rückrunde und revanchieren zeitgleich für die knappe Niederlage zum Beginn der Saison.

Abschließend soll noch erwähnt werden, dass es ein faires Spiel war unter einer guten Leitung des Schiedsrichters.