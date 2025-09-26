Die Sulzfelder (rot) wollen am Samstag in Steinsfurt fest zupacken und sich einen Dreier sichern. – Foto: Brian Wirth

"Das ist wie Lotto spielen" Kreisklasse A Sinsheim +++ Mario Bilger zur Ausgeglichenheit innerhalb der Liga +++ Am Samstag gastieren seine Sulzfelder in Steinsfurt

Es ist ein kleines Spitzenspiel, das der FVS Sulzfeld am Samstag beim TSV Steinsfurt bestreitet. Laut Mario Bilger ist die Voraussetzung aber mit Vorsicht zu genießen. "Von unseren bisherigen Gegner war bislang noch keiner von ganz oben dabei", sagt der Sulzfelder Trainer.

Bislang ging es gegen die letzten vier Klubs der Liga sowie gegen den Sechsten und den Achten. Was den 37-Jährigen positiv stimmt, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor: "Tore machen wir und das war letztes Jahr noch unser Problem." Viel mehr drückt der Schuh in der Defensive, 16 Gegentore sind vor allem angesichts der bisherigen Gegner viel zu viel. Bilger bemängelt immer wiederkehrende Konzentrationsschwächen seiner Schützlinge: "Wir müssen dringend unsere individuellen Fehler abstellen." Da kommt das Gastspiel bei der stärksten Offensive der Liga eher ungelegen. Steinsfurt macht in der A-Klasse nämlich dort weiter, wo sie in der B-Klasse aufgehört haben. Sie treffen in schöner Regelmäßigkeit, über drei Tore im Schnitt pro Partie sind herausragend. "Daheim sind sie richtig stark und dann haben sie noch ein Fest, was sie vielleicht besonders motiviert", mutmaßt Bilger.

Der FVS-Coach weiß, wovon er spricht. Vor Wochenfrist schlug seine Mannschaft den SV Adelshofen im eigenen Kerwespiel mit 6:2 und durfte im Anschluss ausgelassen feiern. Nun steht für die Steinsfurter ihr Oktoberfest vor der Tür und aus diesem Grund haben die Sulzfelder zugesagt, die Partie auf Samstag vorzuverlegen. Es ist gleichzeitig der Auftakt in eine Englische Woche. Nächsten Donnerstag gastiert Sulzfeld in Ehrstädt gegen den SV Babstadt, der seinen Heimspielort aufgrund der ungewissen Flutlichtsituation zuhause verlegt hat. Sonntags drauf steigt gegen die SG Stebbach/Richen ein Derby. Dass es in naher Zukunft häufiger gegen besser platzierte Teams geht, ist für Bilger aber alles andere als ein Nachteil. Er erläutert: "Wir haben letztes Jahr häufiger gegen Mannschaften vom Tabellenende Punkte liegenlassen."