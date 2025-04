"Das ist wie eine gefühlte Niederlage"

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Nachdem das Hinspiel mit 2:1 für Mühlenfeld endete, war der Aufsteiger auch gestern direkt tonangebend und erspielte sich viele Chancen. Das 1:0 fiel durch einen Elfmeter, den Justin Drechsler in der 32. Minute mit seinem achten Saisontor verwandelte. Weitere große Chancen von Alker, Berger und Drechsler wurden liegen gelassen und man verpasste die Vorentscheidung.

"Es war sehr ärgerlich, denn wir haben sehr viele Chancen erspielt, aber den Sack nicht zugemacht." so Mario Pohl, Trainer des Aufsteigers. Stattdessen kam es in der 88. Minute, wie es kommen musste. Ein missglückter Rückpass wurde zur perfekten Vorlage für den eingewechselten Lukas Kramer, der zum 1:1 ausglich. "Mit dem ersten Torschuss der zweiten Halbzeit bekommen wir den Ausgleich." so Pohl weiter.

Letztendlich hält der TSV Mühlenfeld zwar die Serie aufrecht und sammelte nun neun Punkte aus den vergangenen fünf Partien, wobei man nicht verlor, doch der Sieg blieb aus. Tabellarisch steht der TSV nun auf Rang zehn, weiterhin vier Punkte vor Tündern, die mit zwei mehr gespielten Spielen auf Rang 13 stehen. "Das Remis fühlt sich wie eine Niederlage an. Mit einem Sieg, den wir verdient hätten, hätte es besser ausgesehen." so Mario Pohl abschließend.