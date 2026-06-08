Das ist Westfalens letzter A-Liga-Meister der Saison 25/26!

Die westfälische Kreisliga-Saison 2025/26 ist Geschichte: Die Kreise Lemgo und Lübbecke trugen gestern (7. Juni) als letztverbleibende Kreise den letzten Spieltag aus. In Lübbecke stand der TuS Gehlenbeck seit der Vorwoche (31. Mai) als Meister der Kreisliga A fest. Der letzte von 35 Meistern wurde gestern daher im Fußballkreis Lemgo gesucht.
An der Spitze rangierte vor dem Saisonfinale die SG Sonneborn/Alverdissen, einen Punkt vor dem TuS Lipperreihe II. Die SG konnte mit einem Heimsieg also alles klar machen, hatte mit dem Tabellenviertem TSV Schötmar aber keine Laufkundschaft zu Gast. Der TuS Lipperreihe II sorgte parallel für gehörig Druck, was sich schnell am Sonneborner Sportplatz herumgesprochen haben dürfte. Gegen den TuS Helpup schoss die Reserve des Bezirksligisten, der aktuell noch vom Sprung in die Landesliga träumen darf, einen 7:1-Kantersieg heraus.
Sonneborn/Alverdissen begann nervös, man merkte wie viel am letzten Spieltag auf dem Spiel stand. Der TSV reiste zwar mit nur 13 Mann an, schlug sich aber bis zum Ende achtbar. Die Erlösung erfolgte kurz vor der Halbzeit, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt: Torjäger Raphael Reineke brachte die SG mit seinem 33. Saisontor auf Kurs Meisterschaft.
Eine Viertelstunde nach Wiederbeginn dann der Rückschlug: Schötmar bekam einen Elfmeter zugesprochen. Elyesa Bal verwandelte zum 1:1, in der Blitztabelle rückte Lipperreihe II an die Spitze, der TSV Schötmar war Stand jetzt der große Partycrasher. Doch Sonneborn/Alverdissen kam zurück – und wie so oft in der Saison schlug man wieder in der Schlussphase zu, wodurch man bis zum Ende überhaupt an der Spitze stehen darf. Louis Klingenberg nickte in der 82. Minute ein und sorgte für das umjubelte Tor zur Meisterschaft.
„Ich bin überglücklich, dass wir es nun doch noch geschafft haben den Titel einzufahren. Wir haben heute alles investiert und sind belohnt worden, auch wenn wir schon in Hälfe eins drei Tore hätten schießen können“, sagte SG-Meistertrainer Daniel Westphal dem Portal „newsgo.de“.
Die SG Sonneborn/Alverdissen wurde zur Saison 2020/21 aus den Barntruper Vereinen TuS Sonneborn und TBV Jahn Alverdissen gegründet. Sonneborn spielte zuletzt vor genau 20 Jahren in der Bezirksliga.