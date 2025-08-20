"Das ist Wahnsinn": Yilmaz-Festspiele auch gegen RW Walldorf

Nachdem sogar die Negativ-Quote gegen Angstgegner Weidenhausen - in sechs Spielen gelang kein einziger Sieg - am vergangenen Wochenende bezwungen wurde (1:0), stand nun gegen Walldorf ein weiterer Gradmesser vor der Tür. Das bestätigte sich vom Anpfiff weg: "Beide Mannschaften haben über den ganzen Platz Mann gegen Mann verteidigt und super intensiv gespielt". Diese Intensität sah Weber kurz vor der Pause auch bei Rechtsverteidiger Noah Schmitt, der per Willensleistung den Weg zum 1:0 durch Yilmaz ebnete (41.).

"Da steht Ibo im Moment eben"

Ähnlich wie auch schon am vergangenen Wochenende kam Eddersheim schwungvoll aus der Kabine. Diagonalball Cem Kara, Yilmaz lässt einmal aufdotzen und schweißt ein - das die Entstehung des 2:0 (56.). Walldorf antwortete promt, Hendrik Sexauer (59./im Sommer von Absteiger TuS Hornau gekommen) traf zum Anschluss. Umso wichtiger aus FCE-Sicht, dass Yilmaz mit seinem dritten Streich (66.) den alten Abstand wiederherstellte. Der einfachste Treffer für den 28-Jährigen, der nach Wüsts Distanzschuss den Rebound verwertete. "Da steht Ibo im Moment eben", scherzte Weber. Dessen Team es in Folge verpasste, zu erhöhen. So ließ Bennett Kruse (ebenfalls per Abstauber) die Hoffnung der Gäste wieder aufkeimen (84.).

Angel Arthee sticht als Joker

Jedoch nur eine Minute, denn der zuvor eingewechselte Angel Arthee schlenzte traumhaft zur Entscheidung (85.). Das 4:3 durch Otman Jaatit (90.+4) kam am Ende zu spät. "Ein überragendes Tor", lobte Weber den Joker und insgesamt die "Qualität" der Einwechselspieler. Bei der derzeit sehr gut harmonierenden Stammelf ein Zeichen, das für die Breite des Kaders spreche.

Eddersheim gastiert zum Spitzenspiel in Stadtallendorf

Die maximale Ausbeute von 12 Punkte nach vier Spieltagen hatten die Eddersheimer zuvor noch nie auf dem Konto. Zumal man sich vorerst auch Tabellenführer nennen darf (Hünfeld kann am Freitag vorbeiziehen). Kann der FC Eddersheim also um den Aufstieg mitspielen? "Das ist noch zu früh. Wir haben am Samstag (14 Uhr) ein ganz schweres Spiel in Stadtallendorf. Der Anspruch muss es sein, uns jede Woche verbessern zu wollen", bleibt Weber demütig. Für das Spitzenspiel in Stadtallendorf muss er auf die berufsbedingt verhinderten Patrick Schorr, Benedict Klimmek und Nico Siegert verzichten.