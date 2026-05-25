"Das ist Wahnsinn, was hier entstanden ist"

Foto: FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Frauen des FSV 08 Bietigheim-Bissingen die vorzeitige Meisterschaft in der Bezirksliga Enz-Murr gefeiert. Nach dem vorherigen Abstieg gelang der Mannschaft unter Trainer Selcuk Ibram die direkte Rückkehr in die Regionenliga. Mit einer beeindruckenden Offensivleistung von 114 Toren lässt das Team den TSV Schafhausen hinter sich und blickt ambitioniert auf die kommende Spielzeit.

Der vorzeitige Titelgewinn hat bei den Spielerinnen des FSV 08 Bietigheim-Bissingen großen Jubel ausgelöst. Nach einer kräftezehrenden Spielzeit machte die Mannschaft den ersehnten Erfolg vorzeitig perfekt. Trainer Selcuk Ibram schildert gegenüber FuPa die emotionale Bedeutung dieses Triumphs: „Natürlich wurde nach der Meisterschaft ordentlich gefeiert – und das absolut verdient. Diese Mannschaft hat die gesamte Saison unglaublich viel investiert, sowohl auf als auch neben dem Platz. Die Mädels leben Fußball, geben jeden einzelnen Tag alles und haben sich diesen Moment mehr als verdient. Für viele war das nicht einfach nur ein Titel, sondern die Belohnung für harte Arbeit, Zusammenhalt und Leidenschaft.“

Die beeindruckende Bilanz an der Tabellenspitze

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle verdeutlicht die Vormachtstellung des Meisters. Nach 19 absolvierten Partien weist der FSV 08 Bietigheim-Bissingen uneinholbare 49 Punkte auf. Mit einer Bilanz von 16 Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen dominiert das Team die Liga. Besonders eindrucksvoll liest sich das Torverhältnis von 114:34. Der direkte Verfolger, der TSV Schafhausen, belegt nach bereits 20 gespielten Matches mit 46 Punkten den zweiten Rang. Schafhausen weist eine Statistik von 14 Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 93:33 auf, kann den Spitzenreiter jedoch nicht mehr einholen.

Der unbedingte Wille zur direkten Rückkehr

Der Erfolg kam für den Trainer nicht von ungefähr, da man die Ambitionen von der ersten Minute an offensiv formuliert hatte. Nach dem bitteren Gang in die Bezirksliga gab es im Verein keine Zweifel über die einzuschlagende Marschroute. „Wir haben von Anfang an offen gesagt, dass unser Ziel nur die Meisterschaft sein kann. Nach dem Abstieg wollten wir direkt wieder hoch und das zurückholen, was wir verloren hatten. Für uns war klar: Wir wollen nicht über Relegation oder Platz zwei diskutieren – unser Anspruch war die direkte Rückkehr in die Regionenliga. Dass wir das jetzt tatsächlich geschafft haben, macht uns unglaublich stolz“, erklärt Selcuk Ibram den kompromisslosen Anspruch der Mannschaft.

Ein tiefes Vertrauen und funktionierendes Kollektiv

Den Ausschlag im Meisterrennen gab letztlich das ausgeprägte Wir-Gefühl innerhalb des Kaders. Auch in sportlich schwierigen Phasen während der Spiele bemerkte man eine enorme moralische Stabilität. Selcuk Ibram, der seit einem Jahr im Amt ist, zeigt sich tief beeindruckt von der Entwicklung: „Der größte Schlüssel war definitiv unser Zusammenhalt. In Bissingen wird diese Mannschaft wirklich wie eine Familie gelebt. Ich bin jetzt seit einem Jahr hier und kann ehrlich sagen: Das ist Wahnsinn, was hier entstanden ist. Jede Spielerin kämpft für die andere, niemand gibt auf und genau das hat uns diese Saison ausgezeichnet. Wir haben mehrfach gezeigt, dass wir selbst nach Rückständen immer zurückkommen können. Egal wie das Spiel läuft – die Mannschaft glaubt bis zur letzten Minute an sich. Das ist mehr als nur Fußball.“

Die sportlichen Tugenden des Meisterkaders

Neben der mentalen Stärke untermauerte das Team seine Ausnahmestellung vor allem durch eine kompromisslose Torgefährlichkeit, die sich in den 114 Saisontreffer widerspiegelt. Die Struktur des Kaders erwies sich dabei als perfekt ausbalanciert. Auf die Frage nach den Stärken seines Teams findet der Trainer klare Worte: „Unsere größten Stärken sind Mentalität, Teamgeist und Wille. Wir haben eine richtig starke Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten. Dazu kommt unsere enorme Effizienz vor dem Tor und die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. Diese Mannschaft hat Charakter – und genau das macht sie so besonders.“

Verdiente Urlaubsreisen und die Zusage für die Regionenliga

Nach den erfüllten Pflichten im harten Ligabetrieb wartet auf die Fußballerinnen die Belohnung, um die erfolgreiche Saison gemeinsam ausklingen zu lassen, bevor der Fokus komplett auf die neue Spielklasse gerichtet wird. Eine Abschlussfahrt ist natürlich geplant – es geht mit einem Großteil der Mannschaft nach Mallorca. Dort wollen wir die Saison gemeinsam feiern und es richtig krachen lassen. Die Mädels haben sich das absolut verdient. Hinter uns liegt eine Saison mit Höhen und Tiefen, mit viel Arbeit und Emotionen. Jetzt darf auch gefeiert werden“, verkündet Selcuk Ibram voller Vorfreude.

Das sportliche Recht, eine Etage höher anzutreten, wird die Mannschaft ohne jeden Zweifel wahrnehmen. Der Coach untermauert das Vorhaben kurz und unmissverständlich: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht definitiv wahrnehmen. Wir freuen uns riesig darauf, wieder in der Regionenliga zu spielen und uns dort erneut zu beweisen.“

Weitgehend abgeschlossene Planungen für die Zukunft

Während die Spielerinnen der anstehenden Reise entgegenfiebern, laufen im Hintergrund bereits die personellen Weichenstellungen für die veränderten Bedingungen. Dabei kann der Verein auf ein stabiles Grundgerüst vertrauen, das im Sommer punktuell erweitert werden soll. „Die Kaderplanung läuft bereits und wir sind sehr glücklich, dass der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt. Das zeigt auch, wie besonders dieses Team ist. Natürlich freuen wir uns auch über neue Zugänge, denn unsere Ambitionen sind groß. Wir wollen uns weiterentwickeln und die Qualität im Kader weiter steigern“, berichtet Selcuk Ibram.

Der ungestillte Hunger auf sportliche Erfolge

Für die künftige Saison 2026/2027 hat der Erfolgscoach bereits eine klare und selbstbewusste Marschroute ausgegeben. Der Aufsteiger möchte sich keineswegs nur verstecken, sondern direkt wieder Akzente setzen und das eigene Potenzial voll ausschöpfen. Selcuk Ibram blickt auf die kommenden Aufgaben mit großem Tatendrang: „Unser Ziel für die Saison 2026/27 ist ganz klar: Wir wollen uns in der Regionenliga nicht nur behaupten, sondern dort auch wieder glänzen. Die Mannschaft hat enormes Potenzial und wir haben keine Angst vor der neuen Herausforderung. Persönlich möchte ich mit diesem Team den nächsten Schritt gehen und zeigen, dass hier vielleicht sogar noch mehr möglich ist. Der Hunger ist auf jeden Fall da.“