„Das ist Wahnsinn“: Karlsfeld schenkt Unterföhring den Sieg

Karlsfeld – Es war ein Spiel, das eine vielversprechende Wendung nahm und mit einem weiteren Rückschlag endete. Denn trotz einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung verlor der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld am Freitagabend zuhause gegen den FC Unterföhring mit 2:4.

Die Karlsfelder warten damit seit dem 8:2-Erfolg gegen den SV München Nord zum Saisonauftakt auf einen weiteren Dreier. Sie sind nach mittlerweile sieben sieglosen Spielen endgültig im Tabellenkeller angekommen. Hauptverantwortlich für die neuerliche Niederlage waren krasse Schnitzer in der Defensive.

Los ging es in der 14. Minute nach einem eigenen Eckball. Die Eintracht stand viel zu offen – und Hendrik Geiler vollendete den Konter zum 0:1. „Der Gegner läuft mit drei Mann von der Mittellinie allein auf unser Tor zu, ohne dass jemand eingreift. Unfassbar. Das darf uns nicht passieren”, ärgerte sich Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser.

Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später eroberte die Eintracht mit aggressivem Gegenpressing den Ball, und Jonas Kuhn wuchtete ihn mit rechts aus 14 Metern ins kurze Eck – das 1:1. „Genau so wollen wir spielen: vorne draufgehen, den Gegner zu Fehlern zwingen und schnell abschließen“, lobte Beutlhauser seine Spieler.

In der 36. Minute gingen die Karlsfelder sogar in Führung – und wie: Nach einem langen Ball aus dem Zentrum auf den Flügel nahm der schnelle Kuhn Fahrt auf. Er zog mit Tempo in Richtung Tor und tunnelte Keeper Lorenz Neff zum 2:1. „Ein überragendes Tor und genau das, was wir trainieren“, so Beutlhauser.

Unterföhring dreht Spiel in zwei Minuten

Doch die Euphorie war nur von kurzer Dauer. Innerhalb von zwei Minuten drehte Unterföhring die Partie: Erst traf Marvin Kretzschmar (42.), dann Fabian Porr (44.). Beutlhauser: „Das ist Wahnsinn. Du hast das Spiel gedreht, bist eigentlich gut drin – und lässt dich dann wieder auskontern und schenkst das Spiel weg.“ Das habe mit System nichts zu tun, das seien individuelle Fehler.

Kurz nach Wiederbeginn versuchte Karlsfeld noch einmal Druck aufzubauen, doch Unterföhring agierte clever und lauerte auf seine Chance. In der 74. Minute nutzte Clovis Tokoro die nächste Unachtsamkeit in der Defensive zum 2:4. Danach fehlte der Eintracht die Durchschlagskraft.

Zu viele Fehler bei den Karlsfeldern

Beutlhausers Fazit fiel ernüchternd aus: „Erste Halbzeit mit Ball hui, gegen den Ball pfui. Drei Gegentore, die alle nicht passieren dürfen.“ Mit solchen Abwehrleistungen und individuellen Fehlern werde es schwer, Spiele zu gewinnen.

Die Hoffnung liegt nun auf der Rückkehr von Lukas Paunert, der mit Markus Huber in der vergangenen Saison eine starke Innenverteidigung bildete. „Wenn Huber und Paunert fit sind und wir beide wieder gemeinsam auf dem Platz haben, stehen wir auch stabiler“, ist sich Beutlhauser sicher.