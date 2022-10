„Das ist Wahnsinn“: Ampelkarte nach Ball wegschlagen - SV Raisting unterliegt BCF Wolfratshausen Drei Platzverweise und eine 10-Minuten-Strafe

Raisting – Kühlen Kopf bewahren ist derzeit nicht die Stärke des SV Raisting. Vergangene Woche gab es in Penzberg eine vermeidbare rote Karte, im gestrigen Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen flogen gleich zwei Spieler vom Feld. „Mit der Hitzköpfigkeit machen wir uns das Leben selbst schwer“, ärgerte sich SVR-Spielertrainer Johannes Franz nach der 1:2 (0:2)-Heimniederlage. „Wolfratshausen war viel cleverer“, so Franz. „Deshalb war das Ergebnis unterm Strich nicht unverdient.“ Sein Team leistete sich zu viele Fehler, um die durchaus schlagbaren Gäste auszubremsen.

Raistinger Rückstand spielt Wolfratshausen in die Karten - SVR-Coach Franz: „BCF steht steht sehr kompakt und lauert auf Umschaltmomente“

Einen dieser Patzer leisteten sich die Hausherren schon kurz nach dem Anpfiff. Nach einem Fehlpass des SVR schalteten die Gäste schnell Max König trat BCF-Torjäger Jona Lehr an der Strafraumgrenze in die Hacken. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte zum 1:0 (3.). Der frühe Rückstand war genau das, was Franz nicht wollte, „weil der BCF sehr kompakt steht und dann nur auf die Umschaltmomente lauert“. Genau das passierte auch. Die Raistinger hatten mehr Ballbesitz, mehr als eine Halbchance für Benedikt Stechele (17.) kam aber nicht heraus.

Kurz danach verhinderte Urban Schaidhauf mit einer starken Parade gegen den völlig frei stehenden Amani Mbaraka das zweite Tor des BCF, und auch den Nachschuss von Manuel Spreiter wehrte er ab (20.). Ein einziges Mal lag der Raistinger Ausgleich in der ersten Hälfte in der Luft, als Vinzenz Wolf nach einem abgewehrten Freistoß vor das Tor flankte und Franz per Flugkopfball die Latte traf (28.). Kurz danach stand Franz auf der Gegenseite im Fokus, als Stechele einen Zweikampf verlor und der lange Ball bei Spreiter landete. Franz konnte nicht mehr stören, sodass Spreiter mit einem Flachschuss auf 2:0 erhöhte (34.).

„Das ist der Wahninn“ - Hitzige zweite Hälfte: Zehn-Minuten-Strafe und zwei Platzverweise für SV Raisting

In die zweite Hälfte startete der SVR mit zwei frischen Kräften und viel Schwung. Das zahlte sich sofort aus. Der eingewechselte Benedikt Multerer beförderte eine Ecke von Markus Riedl am zweiten Pfosten zum 1:2 in die Maschen (48.). Dann rückte immer mehr der Unparteiische in den Fokus. Die Zehn-Minuten-Strafe gegen Wolf (49.) war noch vertretbar. Der anschließende Platzverweis gegen Wolfratshausens Anto Stipic (56.), der Heichele in die Parade fuhr, war dagegen schon hart. Gleich im Anschluss köpfte Florian Breitenmoser nach einer Ecke knapp vorbei (59.).