"Das ist unsere DNA" – U23 von Fortuna Köln sieht sich gewappnet Teammanager Stefan Kleefisch sieht den SC Fortuna Köln II gut gewappnet für die Mittelrheinliga

Nach einer Achterbahnfahrt in der vergangenen Saison startet der SC Fortuna Köln II mit neuem Cheftrainer, frischem Personal und bewährter Philosophie in die Mittelrheinliga-Spielzeit 2025/26. Der Klassenerhalt wurde im Frühjahr erst in letzter Minute gesichert, nun soll vieles besser werden – vor allem konstanter. „Für zwei Sätze war die Saison zu abwechslungsreich“, sagt Teammanager Stefan Kleefisch rückblickend mit einem Schmunzeln.

Dabei begann die Saison 2024/25 für die U23 der Fortuna vielversprechend: „Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Wir hatten frühzeitig 30 Punkte, eventuell haben wir uns dann zu sicher gefühlt“, so Kleefisch. Doch in der Rückserie ging der Faden verloren. Verletzungspech, Spielerabstellungen für die erste Mannschaft und eine Negativserie von acht Niederlagen in Folge brachten das Team tief in den Abstiegskampf. „Nach ein, zwei unglücklichen Niederlagen kamen wir in eine Abwärtsspirale. Am Ende passten dann auch die Ergebnisse der Konkurrenz nicht für uns, somit mussten wir bis zur letzten Minute um den Klassenerhalt zittern.“ Metaxas bringt Erfahrung

Die sportliche Konsequenz folgte: Trainer Bogdan Komorowski musste Mitte Mai gehen, der langjährige Fortuna-Profi Hamdi Dahmani rettete das Team als Interimstrainer. Nun steht mit Iraklis Metaxas ein ausgewiesener Fachmann an der Seitenlinie – früher u.a. Trainer bei Regionalligist Eintracht Hohkeppel und Co-Trainer beim FC Augsburg und Darmstadt 98. „Die Vorbereitung gibt einem immer die Möglichkeit, verschiedene taktische Dinge zu testen“, sagt Kleefisch über die ersten Wochen mit dem neuen Trainergespann, zu dem auch Co-Trainer Ali Mostowfi gehört. „Vornehmlich geht es darum, schnell zu einem Team zu werden, da wir wie eigentlich jedes Jahr einen großen Umbruch zu bewältigen hatten.“