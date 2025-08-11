"Das ist unsere DNA" – U23 von Fortuna Köln sieht sich gewappnet

Nach einer Achterbahnfahrt in der vergangenen Saison startet der SC Fortuna Köln II mit neuem Cheftrainer, frischem Personal und bewährter Philosophie in die Mittelrheinliga-Spielzeit 2025/26. Der Klassenerhalt wurde im Frühjahr erst in letzter Minute gesichert, nun soll vieles besser werden – vor allem konstanter. „Für zwei Sätze war die Saison zu abwechslungsreich“, sagt Teammanager Stefan Kleefisch rückblickend mit einem Schmunzeln.
Dabei begann die Saison 2024/25 für die U23 der Fortuna vielversprechend: „Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Wir hatten frühzeitig 30 Punkte, eventuell haben wir uns dann zu sicher gefühlt“, so Kleefisch. Doch in der Rückserie ging der Faden verloren. Verletzungspech, Spielerabstellungen für die erste Mannschaft und eine Negativserie von acht Niederlagen in Folge brachten das Team tief in den Abstiegskampf. „Nach ein, zwei unglücklichen Niederlagen kamen wir in eine Abwärtsspirale. Am Ende passten dann auch die Ergebnisse der Konkurrenz nicht für uns, somit mussten wir bis zur letzten Minute um den Klassenerhalt zittern.“
Die sportliche Konsequenz folgte: Trainer Bogdan Komorowski musste Mitte Mai gehen, der langjährige Fortuna-Profi Hamdi Dahmani rettete das Team als Interimstrainer. Nun steht mit Iraklis Metaxas ein ausgewiesener Fachmann an der Seitenlinie – früher u.a. Trainer bei Regionalligist Eintracht Hohkeppel und Co-Trainer beim FC Augsburg und Darmstadt 98.
„Die Vorbereitung gibt einem immer die Möglichkeit, verschiedene taktische Dinge zu testen“, sagt Kleefisch über die ersten Wochen mit dem neuen Trainergespann, zu dem auch Co-Trainer Ali Mostowfi gehört. „Vornehmlich geht es darum, schnell zu einem Team zu werden, da wir wie eigentlich jedes Jahr einen großen Umbruch zu bewältigen hatten.“
Die Kaderplanung ist laut Kleefisch „sehr zufriedenstellend“ verlaufen. Viel Lob gibt es für die Arbeit im Nachwuchsbereich: „Allen voran unser LZ-Leiter Timo Westendorf hat mal wieder vorzügliche Arbeit geleistet.“ Die erfahrene Achse um Joran Sobiech, Mario Weber und Gjorgji Antoski konnte gehalten werden, mit Gabriel Paczulla und Amadou Camara stießen gestandene Oberliga-Spieler zum Team.
Besonders stolz ist man bei der Fortuna auf die erneute Einbindung eigener Talente: „Erneut ist es uns gelungen, ein halbes Dutzend vielversprechender Talente zu verpflichten.“ Doch auch ein schmerzhafter Abschied ist zu verzeichnen: „Geschmerzt hat der Abgang beziehungsweise das Karriereende von Lars Bender. Als Sportler und vor allem als Mensch ist er in unserem Team nicht zu ersetzen.“
In der neuen Saison geht es erneut um den Ligaverbleib – aber nicht nur. „Das vorrangige Saisonziel ist im siebten Jahr in Folge in der Mittelrheinliga erneut der Klassenerhalt“, sagt Kleefisch. „Gemessen wird die Spielzeit aber am Ende eher daran, ob wir über die U23 Spieler für höhere Aufgaben ausbilden können.“
Dafür gibt es bereits starke Beispiele: „Das ist uns letztes Jahr geglückt. Jonathan Kafu und Nicolas Westerhoff haben Profiverträge unterschrieben.“ An diesem Kurs wird nicht gerüttelt: „Diesen Weg, auf die eigene Jugend zu setzen, gehen wir unbeirrt weiter – das ist unsere DNA.“
Die Voraussetzungen stimmen. Nun gilt es, aus Erfahrung, frischem Wind und Teamgeist die richtige Mischung zu formen – damit der Klassenerhalt nicht wieder zur Zitterpartie wird.