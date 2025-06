Den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte haben die Fußballer des TuS Geretsried am Samstag in Schwabmünchen mit dem Aufstieg in die Bayernliga perfekt gemacht. – Foto: Rudi Stallein

„Das ist unglaublich“ : TuS Geretsried feiert Bayernliga-Aufstieg Trotz Niederlage Verlinkte Inhalte Landesliga Südost BYL-Relegation Geretsried Schwabmünch.

Trotz einer 1:2-Niederlage beim TSV Schwabmünchen konnte der TuS dank eines Vier-Tore-Vorsprungs aus dem ersten Relegationsduell den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt machen.

Sie hätten früh endgültig jeden Zweifel beseitigen können. Aber die Fußballer des TuS Geretsried, die mit einem 4:0-Vorsprung zum zweiten Relegationsspiel beim TSV Schwabmünchen gereist waren, machten es spannend. Erst in der 81. Minute zerstörte der eingewechselte Fabio Pech mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 alle Hoffnungen der Gastgeber und sorgte für Riesenjubel bei seinem Team und den mitgereisten Fans. „Es war heute schwer, das Spiel zu machen, wo das Ziel schon zum Greifen nah war“, erklärte später Coach Daniel Dittmann, der intensiver als gewöhnlich rufend und gestikulierend an der Seitenlinie coachte. Sa., 31.05.2025, 16:00 Uhr TSV Schwabmünchen Schwabmünch. TuS Geretsried Geretsried 2 1 Abpfiff

Dabei boten sich seinen Akteuren auf dem Platz genügend Gelegenheiten das Nervenkostüm ihres Trainers zu schonen. In der siebten Minute hatte Srdan Ivkovic mit einem Distanzschuss Pech, als der bis an die Strafraumlinie aufgerückte TSV-Torhüter Fabio Zeche den Ball im Zurücklaufen gerade noch über die Latte wischen konnte. Zwei Minuten später bewies er bei einem Flachschuss von Belmin Idrizovic erneut seine Klasse; ebenso in der 18. Minute, als Daniel Krebs aus vollem Lauf abzog und Zeche gerade noch die Fußspitze an den Ball bekam. Auf der Gegenseite fehlte es den Versuchen von Tim Uhde (10.), Torjäger Maik Uhde (14.), Manuel Schmid (21.) und Matteo Di Maggio (32.) an Präzision, um Torhüter Cedomir Radic in Verlegenheit zu bringen.

Einen schweren Stand hatten Srdan Ivkovic (li.) und Co. in Schwabmünchen – aber auch einen Vier-Tore-Vorsprung. – Foto: rst

Das besorgte in der 34. Minute Luca Boyer: Dem Schwabmünchner rutschte der Ball beim Schuss von der Mittellinie so glücklich über den Spann, dass der weit aufgerückte TuS-Keeper beim Klärungsversuch einen Bruchteil zu spät kam. Den Ausgleich verpasste wenig später Ivkovic, der Zeche freistehend aus zehn Metern nicht überwinden konnte. Als zehn Minuten nach dem Seitenwechsel TSV-Kapitän Uhde mir einem verwandelten Foulelfmeter den Geretsrieder Gesamt-Vorsprung auf zwei Tore schrumpfen ließ, war das Doping für Mut und Hoffnung der Gastgeber. Umso mehr, als wenig später nur der Innenpfosten verhinderte, dass sich die Siegmund Arena für die letzte halbe Stunde vollends in ein Tollhaus verwandelte.

Die obligatorische Bierdusche musste auch Erfolgstrainer Daniel Dittmann (li.) über sich ergehen lassen. – Foto: rst