Das ist Treue: Kreisklasse-Kicker feiert beeindruckenden Meilenstein

Es war ein beeindruckender Meilenstein, für den Daniel Bosse kürzlich beim SV Blau-Gelb Ausleben (1. Bördekreisklasse 3) geehrt wurde. Der 54-Jährige, der in dieser Saison in 15 Partien immerhin schon vier Treffer erzielt hatte, wurde für sein 650. (!) Pflichtspiel im Verein geehrt.

"Seit über 36 Jahren schnürt er im Herrenbereich die Schuhe für unseren Verein – eine Treue, Leidenschaft und Beständigkeit, die heute alles andere als selbstverständlich ist", schrieb der Verein aus der 1500-Einwohner-Gemeinde in der westlichen Börde zu Ehren des Routiniers. In dieser langen Zeit hat Bosse viel mit den Blau-Gelben erlebt. Zum Spielerprofil:

Rund um die Jahrtausendwende war der Club noch Dauergast in der Landesklasse. Mit der Zeit führte der gemeinsame Weg hinunter in die Kreisklasse, in eine Spielgemeinschaft mit dem Oscherslebener SC II und schließlich bis zur zwischenzeitlichen Abmeldung der Mannschaft. Seit der Saison 2022/23 geht der SV Blau-Gelb Ausleben aber wieder eigenständig in der Kreisklasse auf Punktjagd - und mit ihm natürlich Daniel Bosse. "Wir ziehen den Hut vor dieser Leistung und sagen einfach nur: Danke, Atze!", schrieb der Verein. "Und wer weiß – vielleicht sehen wir ihn ja auch noch beim 700. Spiel auf dem Platz…"