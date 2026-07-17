„Das ist schon Wahnsinn“ – zwei Kreuzbandrisse in der Aubinger Vorbereitung Martin Buchs Anfang verläuft holprig von Marcel Huse · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Tritt in die Fußstapfen von Patrick Ghigani und muss zwei langwierige Ausfälle kompensieren – Neu-Aubing-Trainer Martin Buch. – Foto: Dieter Metzler / FuPa

Mit einem neuen Mann auf der Kommandobrücke startet normalerweise der Schnellzug nach „Euphorie-City“. Doch in Aubing gibt es eine Weichenstörung.

„Eher mäßig“, so beschreibt Martin Buch die erste Saisonvorbereitung seiner Aubinger Geschichte. Der neue Mann an der Seitenlinie war zuletzt beim SC Unterpfaffenhofen-Germering und davor in Olching am Werk. Im Münchner Westen wartet mit den Grün-Weißen nun die Landesliga Südost. Doch durch eine Grippewelle und zwei schlimmere Verletzungen verliefen die ersten Wochen laut Buch „etwas schwieriger als gedacht“. Claudio Milican und Kevin Kozica heißen die Unglücksraben. Der Ursprung ihrer Kreuzbandrisse ähnelt sich. Beide sind denkbar ungünstig im Rasen hängen geblieben und bekamen die Hiobsbotschaft jedes Fußballers. Das 0:6-Dekakel gegen den FC Stätzling vom vergangenen Wochenende ist da nur noch die Kirsche auf der Torte.

„Auf der Shortlist ganz oben“ – SVA-Vorstand über den neuen Chefanweiser Trotzdem blickt der neue Trainer dem Saisonstart euphorisch entgegen: „Die Vorfreude ist immer da!“ Nach einer arbeitsbedingten Pause ist der Coach heiß auf die neue Truppe, welche den Erwartungen entgegen im Großteil erhalten blieb: „Es hat ja geheißen, Aubing fällt auseinander.“ Doch der letztjährige Neuntplatzierte der Landesliga Südost blieb zusammen; lediglich vier Spieler haben den Verein verlassen. Dies ist auch dem Aubinger Vorstand geschuldet. Neben dem Zusammenhalt der Mannschaft stand zudem die Trainersuche auf der Agenda. Nach dem Ghigani-Aus war Buch der erste Coach, den die Verantwortlichen kontaktiert haben. „Das war von Anfang an eine sehr gute Ebene“, erklärt SVA-Vorstand Bernd Roth. Der Mann, der „auf der Shortlist ganz oben stand“, sei mit dem Team zudem auf einem guten Weg, so Roth.