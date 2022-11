Spielszene mit Lena Zaindl vom FCA Unterbruck. – Foto: Andreas Kern

„Das ist schon nochmal eine ganz andere Welt“ – Lena Zaindl debütiert in der Männer-A-Klasse Das starke Stück vom Wochenende

Lena Zaindl (22) vom FCA Unterbruck hat am Sonntag Geschichte geschrieben: Sie stand als erste Frau im Landkreis Freising für ein Männerteam auf dem Platz.

Unterbruck – Seit dieser Saison ist es so weit: Die Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbands macht es möglich, dass auch Frauen bei den Männern auflaufen können. Als erstes Mädel aus dem Landkreis Freising traute sich nun Lena Zaindl (22) vom FCA Unterbruck, für die Herren-Reserve ihres Vereins auf den Platz zu gehen. Und das, nachdem sie am selben Tag den Siegtreffer für die Kreisliga-Damen erzielt hatte.

Schon seit zwei Wochen scherzte man in Unterbruck, ob die junge Lena Zaindl nicht mal bei den Herren in der A-Klasse 5 auflaufen wolle. Aus dem Spaß wurde plötzlich Ernst: Nachdem bei der Zweiten Mannschaft des FCA die personellen Probleme immer größer wurden, forderte der Club für das Unterbrucker Sturmtalent spontan ein Spielrecht an. „Ich wurde gefragt, ob ich aushelfen kann, und war dann direkt am Donnerstag bei den Männern im Training“, erzählt die 22-jährige Debütantin. 90 Minuten Frauen-Kreisliga, 20 Minuten Männer-A-Klasse

Zu Beginn der Partie gegen den SV Dietersheim saß Lena Zaindl zwar lediglich auf der Bank, hatte zu dem Zeitpunkt jedoch bereits 90 Minuten in den Beinen. Denn am Sonntagvormittag stand sie bereits für das FCA-Frauenteam in der Kreisliga auf dem Feld – und hatte beim 2:1 in Moosinning den Siegtreffer erzielt. Sie gibt zu: „Über 90 Minuten schaffe ich das bei den Herren nicht. Das ist deutlich körperbetonter und anstrengender.“