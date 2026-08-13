„Das ist schon ein Ausrufezeichen“: Lohne empfängt Spelle

– Foto: Steffi Rathje

Nach dem 2:2 bei Germania Egestorf-Langreder steht TuS Blau-Weiß Lohne vor dem ersten Heimspiel der neuen Oberliga-Saison. Gegner ist der SC Spelle-Venhaus, der mit einem 5:0 gegen VfV Borussia 06 Hildesheim einen eindrucksvollen Start erwischte und die Tabelle anführt.

Lohne startete dagegen mit einem Punkt in die neue Spielzeit. Beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder kam die Mannschaft am vergangenen Sonntag zu einem 2:2. Damit belegt der Absteiger aus der Regionalliga aktuell den siebten Tabellenplatz. Hinter Lohne folgen Egestorf sowie BSV Rehden und TuS Bersenbrück, die ebenfalls jeweils einen Punkt auf dem Konto haben.

Der zweite Spieltag der Oberliga Niedersachsen bringt für TuS Blau-Weiß Lohne gleich einen anspruchsvollen Gegner. Am Freitagabend empfängt die Mannschaft den SC Spelle-Venhaus, der nach dem ersten Spieltag die Tabelle anführt. Mit 5:0 setzte sich Spelle zum Auftakt gegen VfV Borussia 06 Hildesheim durch und liegt damit aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem Heeslinger SC und dem SV Wilhelmshaven.

Spelle reist mit breiter Brust an

Für den Tabellenführer war der Auftakt ein deutliches Signal. Vier Tore mehr als Lohne erzielte die Mannschaft am ersten Spieltag, ohne selbst einen Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Entsprechend selbstbewusst blickt Spelles Trainer auf die Aufgabe an der Steinfelder Straße. „Ich schätze Lohne schon als sehr, sehr ordentlich ein. Ich glaube aber auch, dass wir uns nicht verstecken müssen. Also fahren wir da Freitag hin und wollen unbedingt die nächsten drei Punkte einsammeln“, wird der Speller Coach auf der Vereinsseite zitiert.

Die Gäste wollen dabei an die Intensität aus dem Auftaktsieg anknüpfen. Besonders die Breite des Kaders sieht der Trainer als Vorteil. Gegen Hildesheim konnte unter anderem Artem Popov nach seiner Einwechslung überzeugen und mit einem Treffer zum 5:0-Endstand beitragen.

Lohnes Teammanager Louis Theodor erwartet entsprechend eine körperlich und taktisch anspruchsvolle Aufgabe. „Das ist schon ein Ausrufezeichen, was Spelle am ersten Spieltag gesetzt hat mit dem 5-0 gegen Hildesheim.“ Der Gegner werde „auf eine körperlich starke Mannschaft und auch auf eine schlaue Mannschaft“ treffen, die nicht ins offene Messer laufen werde, sagt Theodor. Lohne hoffe deshalb auf eine offene Partie und darauf, „dass wir die Punkte in Lohne behalten können“.

Gute Trainingswoche trotz Veränderungen

Die Vorbereitung auf das erste Heimspiel verlief nach Angaben des Teammanagers positiv. „Die Vorbereitungen auf das Spiel gegen Spelle-Venhaus laufen gut“, sagt Theodor. Auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei weiterhin ordentlich gut. Das gilt trotz des turbulenten Umfelds nach dem 2:2 in Egestorf und dem überraschenden Ausscheiden des Sportlichen Leiters Luca Scheibel.

„Wir hatten eine gute Trainingswoche“, betont Theodor. Die Mannschaft habe die Ereignisse verarbeitet und sich auf die nächste sportliche Aufgabe konzentriert. Für Lohne geht es dabei auch darum, die Eindrücke aus dem ersten Spiel in eine stabile Leistung über 90 Minuten zu übertragen.

Fenski ist letzter Neuzugang

Auch personell hat sich bei den Blau-Weißen noch etwas getan. Nicolas Fenski wechselt vom SV Wilhelmshaven nach Lohne. Der junge Spieler kann im zentralen defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, ist aber auch auf der linken Seite eine Option – sowohl als Linksverteidiger als auch auf dem linken Flügel.

Mit Fenski ist die Kaderplanung nach Angaben des Vereins abgeschlossen. „Damit ist aber auch unsere Transferpolitik für dieses Jahr beendet. Es wird keine Zugänge mehr bei uns geben. Die Mannschaft ist somit komplett“, erklärt Theodor.

Spelle muss in Lohne auf Adrian Lenz und Steffen Wranik verzichten. Lenz fehlt wegen Schulterproblemen, Wranik wegen Rückenbeschwerden. Bei Lenz soll von Tag zu Tag entschieden werden, wann er wieder vollständig ins Training einsteigen kann. Niklas Oswald, der früher für Lohne spielte, kehrt dagegen ins Mannschaftstraining zurück. Luca Tersteeg steht weiterhin nicht zur Verfügung.

Für Lohne bietet sich damit am zweiten Spieltag die Gelegenheit, den ersten Heimsieg der neuen Oberliga-Saison zu holen. Spelle wiederum will die Tabellenführung verteidigen. Nach dem 5:0-Auftakt der Gäste und dem 2:2 der Blau-Weißen ist die Ausgangslage klar: Der Tabellenführer reist mit Rückenwind an, Lohne will den Heimvorteil nutzen.