Das ist Oberliga-Akteur Nr. 4 beim DSC Arminia Bielefeld

Der 19-jährige Milan Hoffmeister wechselt vom Regionalligisten SC Paderborn 07 II in die Bielefelder 2. Mannschaft, die bekanntlich in die Oberliga Westfalen wieder eingegliedert wird. Der Transfer wurde auf transfermarkt.de eingetragen und ist der FuPa-Redaktion von Insidern bestätigt worden.

Der Mittelfeldspieler verbrachte sein letztes U19-Jahr beim SC Paderborn 07 und absolvierte alle 26 Partien in der U19-Bundesliga (vier Tore, acht Assists). Im vergangenen Sommer wurde er in die 2. Mannschaft übernommen, stand in der U23 aber lange hinten an.

Erstmals schaffte er es Anfang April in den Spieltagskader. Letztlich reichte es nur zu einem Kurzeinsatz am letzten Spieltag.