Das ist Oberliga-Akteur Nr. 11 beim DSC Arminia Bielefeld II

Zur Spielzeit 2025/26 wird die U21 wiederbelebt und in die Oberliga Westfalen eingegliedert. Offizielle Meldungen von Vereinsseite bleiben zum Personal bislang aus. FuPa Westfalen hält die Augen offen und hat Spieler Nr. 11 des neuen Kaders gefunden. Es ist der 20-jährige Suat Fajic, der vom künftigen Ligarivalen SC Preußen Münster II kommt.

Seine Spielerberateragentur "Youngprotalents" hat den Wechsel auf Social Media verkündet: "Suat wird ab dem 01.07.2025 Spieler der neu gegründeten U21 von Arminia Bielefeld sein. Er verfügt über eine exzellente Technik. Sein linker Fuß ist eine absolute Augenweide. Seine Übersicht und Steckpässe gehören ganz sicher zu seinen Stärken."

Der junge Deutsch-Bosnier wurde viele Jahre beim SC Preußen Münster ausgebildet und durchlief die U17- und U19-Bundesliga. Im Sommer 2022 sollte es in das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum gehen. Nach wenigen Monaten kehrte er aber an die gewohnte Ausbildungsstätte zurück und beendete seine Junioren-Zeit doch bei den Preußen, wo er im vergangenen Sommer in die U23 übernommen wurde.