„Das ist nicht mein Weg“ – Demir beendet Engagement beim BCF

Sieben Jahre wirkte der Deutsch-Türke zumeist erfolgreich bei Rot-Weiß Bad Tölz, schaffte es in die Kreisliga. Nach einem Jahr Pause übernahm er den Trainerjob beim BCF. Trotz Warnungen und Skepsis aus seinem Umfeld. Demir wollte an der Kräuterstraße einen „bodenständigen Verein“ formen, „frischen Wind in den Vorstand bringen“, und so der Region signalisieren, dass man als Spieler auch gerne nach Farchet kommen kann.

Kurzum: die Zöpfe der Vergangenheit abschneiden. Im Laufe seines Schaffens erkannte er aber schnell, dass dies unmöglich ist: Die Zöpfe werden in ihren Verankerungen gehalten, so porös sie sein mögen.