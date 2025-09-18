– Foto: Timo Babic

"Das ist nicht akzeptabel, und wir distanzieren uns klar davon" Statement des TSV Altdorf zu den Vorkommnissen beim Spiel der Kreisliga A2 Neckar/Fils gegen den TSV Grafenberg

Der TSV Altdorf teilt über Instagram zu den Vorkommnissen beim Spiel am vergangenen Wochenende in der Kreisliga A2 Neckar/Fils gegen den TSV Grafenberg und als Antwort auf das Statement des TSV Grafenberg das Folgende mit:

"Statement Wir stellen klar: Weder Spieler, Trainer noch Teile der Bank des TSV Altdorf sind – wie vom TSV Grafenberg behauptet – in der genannten Spielminute aggressiv oder mit Ausdrücken auf den Schiedsrichter losgegangen. Das belegen sowohl der Spielbericht als auch das Videomaterial. Der Trainer hat für wiederholtes Meckern die Gelb-Rote Karte zurecht erhalten. Spieler und Funktionäre haben keine persönliche Strafe erhalten und sich entgegen der Darstellung des TSV Grafenberg, an den Beleidigungen gegenüber des Schiedsrichters nicht beteiligt.

Richtig ist: Einzelne Zuschauer haben sich beleidigend gegenüber dem Schiedsrichter geäußert. Das ist nicht akzeptabel, und wir distanzieren uns klar davon. Der Vorfall wird intern aufgearbeitet. An dieser Stelle entschuldigen wir uns im Namen des TSV Altdorf beim Schiedsrichter für die unakzeptablen Vorfälle unserer Zuschauer. Gleichzeitig finden wir es unangebracht, dass der TSV Grafenberg in diesem Zusammenhang von Fairness spricht, wenn auf dem Videomaterial von Grafenberger Seite deutlich beleidigende Worte gegen unseren Verein zu hören sind. Auch das gehört zur Wahrheit.