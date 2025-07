Das ist neu bei der Einteilung der Ligen im Fußball-Kreis

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern hat die Kreisligen A und B für die kommende Saison eingeteilt. Im Kreisliga-Oberhaus sind fünf neue Teams dabei. Der TSV Wachtendonk-Wankum ist in die Klasse abgestiegen, der BV Sturm Wissel, Alemannia Pfalzdorf II und der SV Veert haben den Sprung in die A-Liga geschafft. Zudem schickt der 1. FC Kleve dort wieder eine zweite Mannschaft an den Start, nachdem er das Team vor der Saison 2024/25 aus der Bezirksliga zurückgezogen hatte.

Während sich die Einteilung der Kreisliga A von selbst ergibt, mussten die Grenzen im Kreis in der B-Liga verschoben werden. Der Kreis-Fußballausschuss bemüht sich in der Regel, die Teams aus dem Nordkreis in die Gruppe eins und die Mannschaften aus dem Südkreis in die Gruppe zwei zu stecken. „Das war diesmal nicht möglich, weil es zu viele Teams aus dem Südkreis gibt“, sagt Holger Tripp, Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses. Deshalb müssen der TSV Weeze II sowie die Aufsteiger Viktoria Winnekendonk II und Germania Wemb aus dem Süden rüber in den Norden in die Gruppe zwei wechseln.

Die Einteilung der Kreisligen C stehen noch nicht fest. Der Grund: Es kann noch einige Tage für diese Klasse gemeldet werden. Stand der Dinge am Montag war, dass 49 Mannschaften in der C-Liga am Ball sein wollen.„Wir werden deshalb wahrscheinlich wieder drei Gruppen bilden. Es sei denn, es passiert bis zum Meldeschluss noch etwas Außergewöhnliches“, so Tripp.