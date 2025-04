„Das ist mehr als Fußball. Das ist Hirschkamps A -Jugend“

Mit der Gründung der A-Jugend geht der Verein einen mutigen Schritt in die Zukunft und es wird ein Team aufgebaut das nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in Sachen Zusammenhalt und Charakter Maßstäbe setzen wird. Unter der Leitung des sportlichen Leiters Erkan Basoglu und einem Trainerstab rund um Fatih Köktürk und Hakan Var, unterstützt von Co-Trainer Kushtrim Braha, kann es kaum erwarten, endlich mit den Jungs loszulegen. „Das lange Warten hat bald ein Ende, wir sind heiß darauf, gemeinsam auf dem Platz zu stehen und Gas zu geben“, so die klare Botschaft der Coaches. Sie bringen nicht nur Erfahrung mit, sondern vor allem Begeisterung und den Wunsch, junge Talente auf und neben dem Platz weiterzuentwickeln.

„Wer an uns glaubt, bekommt das Zehnfache zurück“, sagt Erkan Basoglu und diese Worte sind mehr als nur ein Versprechen. 19 talentierte Spieler haben bereits ihre Zusage gegeben und stehen bereit, gemeinsam Großes zu erreichen.