Das ist los in den Kreisklassen

Der Fußball lebt auch von den unteren Klassen. Was passierte bislang in der 1. bis 4. Kreisklasse? Stehen die Favoriten oben oder gibt es Überraschungen? Leider gab es auch schon einen frühen Rückzug.

In der 1. Kreisklasse kann derzeit jeder gegen jeden gewinnen. Der als Favorit in die Saison gestartete Kreisligaabsteiger SV Agathenburg/Dollern begann recht holprig, verlor zwei der ersten drei Heimspiele. Hat Trainer Carsten Junge alle Mann an Bord, geht das Team wieder hoch. Die Überraschung kommt eindeutig aus Harsefeld. Die Dritte war sportlich in der letzten Saison abgestiegen, rettete sich durch den Verzicht einiger Mannschaften. Die Jahns-Elf steht schon fast sensationell auf Platz eins. Damit hatte niemand vor der Saison gerechnet. Da hatte man schon eher die neuformierte SV Drochtersen/Assel IV auf dem Zettel, und das bestätigten die Kehdinger trotz einer kleinen Negativserie. Dahinter glänzen die Teams eher mit wenig Konstanz. Der SG Freiburg/Oederquart gelang nach schwachem Start eine Serie von sechs Begegnungen ohne Niederlage. Oste/Oldendorf II gewann einige Male hoch, verlor jetzt aber zwei Partien am Stück. Überraschend ist die Platzierung des TSV Großenwörden: Letzter der Tabelle, die aber sehr schief ist bei deutlich unterschiedlicher Anzahl der Spiele.

Sechs Spieltage sorgte der Aufsteiger VfL Fredenbeck für Furore, gewann sechsmal hintereinander. Der VfL gilt als eine Filiale des TuSV Bützfleth. Nicht weniger als sieben Akteure kamen in den letzten zwei Jahren vom TuSV. Nach drei Partien ohne VfL-Sieg ist das Feld jetzt an der Tabellenspitze wieder enger zusammengerückt. Insgesamt ist auch hier die Tabelle sehr schief, da der FC Oste/Oldendorf III erst siebenmal spielte, fünf andere Mannschaften bereits zehnmal. Dennoch gehört der FC nach der starken Vorsaison definitiv zu den Enttäuschungen. Nach anfänglichen Problemen hat sich Absteiger VfL Güldenstern Stade III gefangen und in der Spitzengruppe eingefunden. Hinter den Erwartungen zurückliegen dürften auch die beiden Himmelpfortener Teams.

3. Kreisklasse

Eine Klasse tiefer steht die SV Drochtersen/Assel V (ehemals VI) auf Platz eins. Die Kehdinger glänzen nicht gerade mit einem Offensivfeuerwerk, stehen eher für eine gute Defensive. Lediglich acht Gegentore kassierte das Team des Trainerteams Patrick Josch und Cedrick Rademacher. Kurios: Der Spitzenreiter steht in Sachen Tore schießen lediglich auf Platz acht von zwölf Mannschaften. Enttäuschend dürfte das bisherige Abschneiden der drei Absteiger zu bewerten sein. Zuletzt hatten sich die SV Ahlerstedt/Ottendorf V und der TSV Apensen III ein wenig gefangen, während der Schwinger SC vor einem erneuten Absturz steht. Dahinter stehen mit Wangersen und Neuling Agathenburg/Dollern II lediglich noch zwei Teams.

4. Kreisklasse

In der untersten Spielklasse des Landkreises musste der Schwinger SC II schon früh die Segel streichen und meldete nach wenigen Spielen das Team ab. Vermutlich hätte sich der SSC dort eingereiht, wo jetzt der Kampf gegen den letzten Platz stattfindet. Sowohl der TuS Eiche Bargstedt II als auch der FC Wischhafen/Dornbusch III (je zwei Punkte) und TSV Großenwörden II (ein Punkt) wollen vermeiden, die schlechteste Herrenmannschaft im Landkreis zu werden. Dieser Dreikampf dürfte noch sehr interessant werden. Genauso spannend könnte der Aufstiegs- und Meisterschaftskampf werden. Derzeit sieht es zwar so aus, als könne niemand den TuS Bützfleth II aufhalten, der alle sechs Partien für sich entschied, aber der FC Wischhafen/Dornbusch II und die SG Lühe III sind noch in Lauerstellung. Aufgrund der mehr ausgetragenen Spiele steht der FC auf Platz eins der Tabelle.