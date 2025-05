"Das ist Landesliga-Niveau!" – Hohkeppel erwartet Fight im Top-Spiel

Spitzenspiel in Schönenbach: "Das ist Landesliga-Niveau"

Am Sonntag kommt es zum absoluten Top-Spiel zwischen dem SV Schönenbach und Eintracht Hohkeppel II. Die Ausgangslage vor dem direkten Duell könnte kaum spannender sein: Schönenbach rangiert mit 52 Punkten auf Platz 3, Hohkeppel II liegt mit 53 Punkten einen Zähler davor auf Rang 2. Nur zwei Punkte trennen die ersten vier Mannschaften in der Tabelle.

Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Eindrücken aus dem vergangenen Spieltag in die Partie. Schönenbach unterlag nach einer packenden Partie zum ersten mal in diesem Jahr knapp mit 3:4 beim SSV Jan Wellem und rutschte dadurch von der Spitze ab. Hohkeppel II setzte sich hingegen souverän mit 3:0 gegen Rheinsüd Köln durch und festigte damit seine hervorragende Ausgangsposition.

Für Mehmet Dogan, den sportlichen Leiter des SV Eintracht Hohkeppel, ist die Bedeutung der Begegnung klar: „Das Top-Spiel haben sich beide Mannschaften erarbeitet. Es gibt vier Mannschaften und ich behaupte, zwei davon werden aufsteigen. Die Bezirksliga 1 ist einfach die stärkste Bezirksliga von den Vieren. Mit Jan Wellem, mit Schönenbach, Blau-Weiß Köln und uns – das ist Landesliga-Niveau.“

Trotz der beeindruckenden Rückrunde von Schönenbach, die nur eine Niederlage verzeichnete, geht Hohkeppel II selbstbewusst in die Partie. „Wir gehen in jedes Spiel, um zu siegen. Ein Unentschieden wird keinem so richtig helfen. Dann lieber gewinnen und den anderen abschütteln. Das wollen wir zumindest, wir wollen gewinnen“, betonte Dogan.

Allerdings plagen die Gäste personelle Sorgen. Aufgrund von Engpässen in der ersten Mannschaft könnten bis zu vier Spieler für das Regionalliga-Team abgestellt werden. „Personell ist es aktuell eng, sehr eng. Es wird am Sonntag nicht so sein, dass man unbedingt die Verstärkung von oben kriegt, sondern eher noch geschwächt wird. Leider kommt das zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, so Dogan.